한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 아시아챔피언스리그2(ACL2) 토너먼트 진출 가능성을 높였다.

강원은 26일 강릉하이원아레나에서 열린 킷치SC(홍콩)와의 2026~2027시즌 ACL2 H조 그룹스테이지 H조 5차전에서 3대2 극장승리를 거뒀다. 이번 승리로 강원은 승점 7점으로 3위가 됐다.

승점 4점의 강원은 더 이상 물러설 곳이 없었다. 리그에 집중하기 위해 그룹스테이지에서 로테이션을 돌린 여파로 1승1무2패에 머무르고 있다. 키치를 상대로 패배할 경우에는 그룹스테이지 탈락이 확정된다. 정경호 강원 감독도 이번 경기를 결승전처럼 임하겠다는 각오를 밝혔다.

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최정예를 내세울 수밖에 없는 강원은 고영준 김건희 이유현 모재현 김대원 서민우 강준혁 신민하 홍철 강투지 박청효를 선발로 선택했다.

승리가 반드시 필요한 강원이지만 경기 시작 30초 만에 실점했다. 박청효에게 보내려던 신민하의 헤더 백패스가 다소 짧았다. 공을 받으려고 했던 강투지는 뒤에서 접근하는 에베르통을 의식하지 못했다. 에베르통이 공을 가로채 일대일 기회를 잡았고, 그 기회를 놓치지 않았다.

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빠른 만회골이 필요한 강원은 공격적으로 나섰다. 하지만 급하게 나설 필요가 없어진 킷치라 수비를 뚫기가 쉽지는 않았다. 특히 레알 마드리드 출신의 노장 아시에르 이야라멘디가 버티는 킷치 중원의 경쟁력은 생각보다 탄탄했다. 이야라멘디는 전반 23분 강원의 후방 빌드업을 직접 차단 후 전진해 위협적인 중거리 슈팅도 보여줬다.

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전반 40분 이후 36살 이야라멘디의 기동력이 떨어지면서 강원 특유의 압박이 잘 통하기 시작했다. 결국 이야라멘디의 파울에서 강원의 동점골이 터졌다. 전반 44분 고영준이 이야라멘디의 공을 빼앗아 얻어낸 프리킥에서 김대원이 골키퍼가 오른쪽에 치우지자 직접 골문을 노려 골망을 흔들었다.

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분위기를 바꾸고 후반전을 시작하게 된 강원. 하지만 또 실점을 하고 말았다. 후반 5분 킷치의 계획된 프리킥, 이야라멘디의 슈팅이 비교적 약했지만 이를 막으려던 신민하에 맞고 골대 안으로 빨려 들어갔다.

위기의 강원에는 김대원이 있었다. 후반 13분 중원에서 김건희의 헤더 패스를 받은 김대원은 왼쪽으로 치고 달리다가 기습적인 슈팅으로 재동점골을 터트렸다.

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하지만 동점으로는 부족한 강원은 계속해서 공격, 또 공격이었다. 야속하게도 골대를 쉽게 열리지 않았다. 후반 추가시간 2분, 신민하가 '결자해지'했다. 코너킥 상황에서 김대원의 크로스를 헤더로 연결해 팀에 승리를 안긴 신민하였다. 그대로 강원이 승자가 됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com