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[스포츠조선 이현석 기자]울산 HD와 전북 현대가 올 시즌 마지막으로 격돌한다. 설욕과 반등의 기회가 된 '현대가 더비'다.

2위 울산(승점 57)과 6위 전북(승점 49)은 29일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 맞대결을 벌인다. 올 시즌 네 번째 만남이다. 앞선 세 번은 모두 전북이 웃었다. 4월 4일 2대0, 7월 11일 3대1, 8월 22일 1대0으로 6골을 넣고 1골만 내줬다. 울산은 한 번도 승리의 기쁨을 누리지 못했다.

최근 흐름은 시즌 전적과는 반대다. 울산은 최근 5경기 3승1무1패로 2위 자리를 지키고 있다. 직전 인천 원정에서 1대2로 졌지만, 최근 9경기 16골의 화력은 여전하다. 득점 선두 야고(17골)와 공격포인트 1위 이동경(13골-13도움)이 앞장선다. 시즌 종료 후 결별하는 김현석 감독의 홈 고별전이라는 동기도 더해졌다. 숙제는 수비다. 최근 8경기 연속 실점 중이다. 3위 대전(승점 56)이 승점 1점 차로 턱밑까지 쫓아온 만큼, 2위 사수를 위해서도 승점 3점이 절실하다.

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전북은 반대다. 상대 전적의 위용과 달리 최근 흐름은 내리막이다. 리그 4경기째 승리가 없다(2무2패). 2연패 중이다. 직전 서울전에서는 슈팅 18개를 쏘고도 유효슈팅이 5개에 그치며 0대1로 졌다. 4위였던 순위는 어느새 6위까지 밀렸다. 4위 인천(승점 52)과 격차는 3점이다. 아시아 무대 진출의 불씨를 살리려면 울산 원정에서 반드시 승점을 쌓아야 한다. 군 복무를 마치고 돌아온 전병관이 복귀전에서 키패스 3회, 슈팅 2회를 기록한 건 반가운 소식이다. 시즌 맞대결 전승의 자신감을 추격의 기세로 이어가는 것이 관건이다.

FC서울의 우승 잔치도 관심이 쏠린다. 28일 오후 2시 서울월드컵경기장에서는 '챔피언' 서울과 3위 대전이 만난다. 10년 만에 통산 7번째 우승을 확정한 서울(승점 70)이 경기 후 우승 세리머니를 펼친다. 서울은 4경기 무승(2무2패) 끝에 직전 전북전 1대0 승리로 5경기 만에 웃었다. 대전의 기세가 만만치 않다. 26라운드 제주전 1대3 패배 이후 10경기 연속 무패(7승3무)를 달리고 있다. 3개월 전 11위였던 순위는 3위까지 치솟았다. 직전 강원 원정에서는 선제 실점 후 3대1 역전승을 거뒀다. 서울을 잡으면 2위도 가시권이다. 올 시즌 맞대결은 서울이 2승1패로 앞선다. 4월 대전이 서울 원정에서 1대0으로 웃었지만, 서울이 5월과 8월 연승으로 되갚았다. 우승팀의 자존심과 10경기 무패의 기세는 우열을 가리기 어렵다. 잔칫상을 지키고, 빼앗기 위한 치열한 접전이 예고된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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