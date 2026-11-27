2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 여학생 축구 중등 대상을 수상한 아산 배방중학교 학생들이 함께 기념촬영을 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.26/

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[스포츠조선 이현석 기자]그라운드를 뛰는 학생들의 미소, 축구로 함께 쌓은 학교체육의 추억은 아이들에겐 잊지 못할 기억이다. 그 순간이 다음 해를 기약하는 원동력이 됐다.

하당초와 아산배방중 여학생축구팀은 26일 한국프레스센터에서 열린 '2026 학교체육대상' 시상식에서 여학생 축구 활성화 부문 대한축구협회장상을 받았다. 학생들은 선생님과 함께 단상에 올라, 학교체육의 추억을 되새김질했다.

대한축구협회는 2019년부터 여자축구 활성화를 위해 '여학생 축구 활성화 대상'을 수여하고 있다. 이용수 대한축구협회장 직무대행은 직접 시상식장에 방문해 학교체육에서 열을 쏟아 축구를 경험하는 학생들을 격려하며 상을 수여했다. 이 대행은 "학생들은 학교에서 다양한 스포츠를 경험하며 운동의 즐거움을 배운다. 친구들과 함께 뛰고 서로를 응원하는 가운데 협동과 존중, 배려의 가치를 익힌다. 때로는 그라운드와 체육관에서 미처 몰랐던 자신의 가능성을 발견하고 새로운 꿈을 키우기도 한다. 이러한 경험은 학생들이 몸과 마음이 건강한 사회의 구성원으로 성장하는 밑거름이 되고 우리 스포츠가 꾸준히 발전할 수 있는 든든한 토대가 되고 있다. 학생들이 이러한 기회를 누릴 수 있도록 학교 현장에서 애써 오신 선생님과 관계자 여러분들께 다시 한 번 깊이 감사드린다"고 했다.

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2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 여학생축구활성화 부문 초등 대상을 하당초등학교와 중등 대상을 수상한 아산 배방중학교가 상을 수상하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

김영주 하당초 교사는 "써 낼 때도 워낙 잘하는 학교 열심히 하는 선생님들도 굉장히 많으셔서 뭐 저희가 여학생 체육 축구 이쪽으로 수상을 할 거라고 사실 생각하지는 못했다"며 "학생들하고 올해만 한 건 아니고 한 2~3년 이렇게 함께했다. 학생들 저학년 때부터 운동하는 거 좋아하는 친구들 여학생들하고 같이 축구 동아리랑 축구부를 계속 운영을 했었다. 재미있어 하다 보니까 이 친구들하고 계속 이제 2년, 3년째 계속 동아리 활동을 하고 학생들하고 같이 대회도 나갔다. 추억을 쌓는 과정에서 그냥 한번 해볼까 싶은 생각으로 썼는데 우리가 된 것 같다. 감사하고, 되게 기쁘게 생각하고 있다"고 했다.

김 교사는 "저희 학교 특성 자체가 저희가 그렇게 큰 학교가 아니다. 그리고 도심에 있는 학교가 아니라 이제 시골에 있는 조금 작은 학교다. 그러다 보니까 도시에 있는 학생들에 비해 학교에서 뭘 할 수 있는 기회가 그렇게 썩 많지는 않다. 학생들 스스로도 좀 어느 정도 그런 갈증이 있었을 수도 있다. 도시에 있는 친구들은 뭐 풋살클럽도 가고 여러 가지를 하겠지만 이제 시골에 있는 친구들은 그런 걸 못해서 어떻게 보면 학교가 대신 해주는 느낌이었다"고 했다. 축구의 학생들을 관심을 끌게 한 비결에는 "매일매일 그냥 점심시간이나 방과 후에 1시간 이제 그 시간 동안 학생들하고 그냥 최대한 재미있게 하려고 노력을 많이 했다. 새로운 기회를 또 주면서 같이 유니폼도 맞춰 입고 단체티도 맞춰 입었다. 그런 과정을 학생들하고 많이 했던 것 같다"고 했다.

2026 학교체육대상이 26일 프레스센터 서울클럽홀에서 열렸다. 여학생축구활성화 부문 중등 대상을 수상한 아산 배방중학교. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.26/

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학생들도 축구라는 영역에 발을 들이며 더욱 적극적으로 뛰어놀 수 있었다. 그 시간이 학창 시절의 추억, 더불어 학교체육에 대한 열정으로 이어졌다. 아산배방중 한승아양은 "2년 동안 축구를 하면서 이런 자리까지 와 봐서 너무 영광이고 너무 떨린다"며 "전국대회에 나가서 친구들이랑 같이 많은 추억을 쌓은 것 같아 가지고 너무 재밌고 좋았다"고 했다. 축구팀의 주장인 송지민양은 "팀원들이랑 같이 고생했던 거를 보상받는 느낌이어서 감사하고 또 기쁜 것 같다"며 "올해는 더 좋은 친구들을 많이 만나기도 했고 팀도 더 좋은 성과를 냈다. 덕분에 상을 받는다고 생각이 들어서 앞으로 더 열심히 할 수 있는 원동력이 될 것 같다"고 웃었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com