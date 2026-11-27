사진=LAFC SNS 캡처

사진=세인트루이스 유튜브 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'코리안 더비'의 승자인 정상빈이 손흥민을 향해 선전포고를 날렸다.

세인트루이스는 25일(한국시각) 공식 유튜브 채널을 통해 정상빈의 기자회견 영상을 공개했다. 1차전 승리 소감과 함께 2차전에 대한 각오가 담겼다.

세인트루이스는 앞서 24일 미국 미주리주 세인트루이스에서 열린 LAFC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드 1차전에서 3대2로 승리했다. 정상빈은 76분 동안 1골1도움을 올리며 플레이오프 첫 골과 첫 도움을 동시에 신고했다. 팀의 첫 두 골에 모두 관여한 그는 홈 팬들의 박수를 받으며 그라운드를 떠났다.

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경기 후 기자회견에 참석한 정상빈은 "한 골을 넣었다고 MVP를 받을 것이라고 예상하지는 못했다. LAFC와의 첫 맞대결을 홈에서 했다. 상대편에 내 롤모델인 흥민이 형이 있다는 것만으로도 큰 동기부여가 된다"며 "그 동기부여를 갖고 열심히 했다"고 했다. 정상빈은 "2차전에서 우리가 이긴다면 승리를 확정할 수 있다. LAFC에 흥민이 형도 있고 좋은 선수도 많지만, 2차전에서 승리해 3차전까지 가지 않고 우리 선수들이 시간을 확보할 수 있었으면 좋겠다"고 했다.

사진=X 캡처

손흥민에게는 위협적인 경고다. 앞서 세인트루이스와의 1차전 당시 침묵했다. 풀타임을 소화하며 슈팅 3개를 시도했지만 유효슈팅은 없었다. 후반 추가시간 4분 페널티 아크 왼쪽에서 얻은 마지막 프리킥도 크로스바를 넘어갔다. LAFC 또한 공식 홈페이지를 통해 '한국의 슈퍼스타 손흥민의 마지막 프리킥이 골문을 벗어났다'며 아쉬움을 숨기지 못했다.

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현실은 차갑다. 3전2선승제로 치러지는 1라운드에서 1차전을 내준 LAFC는 29일 오전 10시30분 홈구장 BMO 스타디움에서 열리는 2차전에서 패하면 그대로 탈락한다. 2차전을 잡아야만 12월 3일 원정 3차전으로 향할 수 있다. 통계에서도 LAFC의 탈락 위기가 드러난다. 최근 두 시즌 1차전 승리 팀은 24차례 중 21차례 다음 라운드에 올랐다. 앞서 1차전 직전에도 축구 통계 전문업체 옵타는 LAFC의 승리 확률을 고작 28.2%로 점쳤는데, 이제는 더 탈락에 가까워진 상황이다.

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사진=X 캡처

손흥민의 부진도 큰 고민거리다. 올 시즌 정규리그를 7골-15도움으로 마치며 기대에 미치지 못했다. 손흥민은 공식전 기준 7경기째 공격포인트가 없다. '에이징 커브'를 거론하는 시선까지 나온다. 지난 시즌 밴쿠버에 승부차기 끝에 무릎을 꿇었던 LAFC로서는 두 시즌 연속 조기 탈락만은 피해야 MLS컵 우승 도전에 청신호가 켜질 수 있다.

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손흥민은 앞서 "내가 골을 넣지 못하더라도 팀이 MLS컵에서 우승하면 그것만으로도 충분히 행복할 것"이라고 우승 의지를 다졌지만, 결국 손흥민의 득점이 터져야 우승에 도전할 수 없는 LAFC다. 벼랑 끝에 선 손흥민이 안방에서 침묵을 깨고 시리즈를 3차전으로 끌고 갈 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com