사진=베스테를로 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁의 토트넘 1군 진입에 걸림돌이 될 수 있는 '유망주' 루카 윌리엄스-바넷이 재계약과 함께 극찬까지 받았다.

영국의 이브닝스탠다드는 26일(한국시각) '오마르 마르무시가 윌리엄스-바넷을 향해 찬사를 보냈다'고 보도했다.

윌리엄스-바넷은 앞서 22일 입스위치 타운과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 생애 첫 리그 선발 출전 기회를 잡았다. 선제골을 터트렸고, 도미닉 솔란케의 득점까지 도우며 2대0 승리를 이끌었다. 선발로 출전한 그가 출전한 자리는 하필 왼쪽 윙어, 손흥민의 이적 이후 토트넘이 공백을 채우기 위해 고생했던 포지션이다. 뛰어난 돌파와 마무리 능력까지 보여주며 손흥민 후계자로서의 경쟁에서 우위를 점할 기미를 보였다.

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토트넘은 곧바로 윌리엄스-바넷을 팀의 장기적인 미래로 계획하며, 재계약을 발표했다. 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노에 따르면 계약 기간은 2031년 6월까지다. 윌리엄스-바넷은 구단을 통해 "나와 가족에게 특별한 순간이다. 정말 열심히 노력해서 도달한 순간이다"고 소감을 전했다.

동료들의 극찬도 쏟아졌다. 재능의 크기가 남다르다는 것을 증언해줬다. 올여름 이적시장에서 맨체스터 시티에서 임대로 토트넘에 합류한 마르무시는 "그는 믿을 수 없을 정도로 훌륭하다"며 "어린 선수가 토트넘 1군에 들어와 그렇게 활약하는 것은 쉽지 않다. 자신을 믿고 경기장에서 행동으로 보여주는 것이 대단하다"고 했다. 이어 "그의 앞에는 매우 밝은 미래가 기다리고 있다"고 덧붙였다.

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양민혁에게는 반갑지 않은 소식이다. 2008년생 윌리엄스-바넷은 토트넘 유스가 애지중지 키운 측면 자원이다. 올 시즌 리그컵에서 1군 데뷔전을 치렀고, 이미 여러 차례 손흥민과 비교되는 평가까지 받았다. 선발 데뷔전에서 깊은 인상을 남기는 공격포인트와 함께 장기 계약을 손에 넣었다.

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반면 양민혁을 둘러싼 상황은 그리 긍정적이지 않다. 2024년 12월 토트넘에 합류했지만, 아직 1군 경기에 나선 적이 없다. 퀸즈파크레인저스, 포츠머스, 코번트리 시티를 거친 챔피언십 임대는 모두 기대 이하였다. 올여름에는 벨기에 베스테를로로 향했지만 부상과 교체 출전이 반복되며 주전 자리를 굳히지 못했다. 벨기에 무대 데뷔골로 반등의 기대를 키웠지만, 선발 출전 경기에서 45분 만에 교체되는 등 입지는 여전히 불안하다. 경쟁자의 성장 속도는 양민혁에게 큰 고민거리다. 토트넘의 측면 경쟁은 더 치열해졌다. 윌리엄스-바넷이 1군에서 입지를 넓힐수록 양민혁이 비집고 들어갈 자리는 좁아질 수밖에 없다. 토트넘이 2031년까지 미래를 맡긴 윌리엄스-바넷과의 격차는 더 벌어지고 있다.

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손흥민은 양민혁의 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다"며 "양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물려줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다. 결국 베스테를로에서 확실한 경쟁력을 증명해야만 토트넘 복귀를 꿈꿀 수 있는 양민혁이다. 경쟁자가 웃는 사이 양민혁이 반등의 계기를 마련할 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com