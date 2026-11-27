ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball against Timo Baumgartl #32 of ST Louis City SC during the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]결국 '키'는 손흥민(LA FC)이 쥐고 있다.

사비 타마리트 감독이 이끄는 LA FC는 29일 오전 10시 30분(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 세인트루이스 시티와 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 1라운드 2차전을 치른다.

벼랑 끝이다. LA FC는 지난 24일 세인트루이스 원정에서 치른 1차전에서 2대3으로 패했다. MLS PO는 3전 2승제다. 이날도 패하면 그대로 시즌은 끝난다.

Advertisement

ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC talks to the team in a huddle prior to the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LA FC는 26일 구단 계정을 통해 'LA FC가 승리하기 위해선 손흥민이 계속해서 위협적인 모습을 보여주는 것이다. 대한민국의 슈퍼스타 손흥민은 1차전에서 올 시즌 최고의 활약 중 하나를 펼쳤다. 그는 강한 전방 압박을 가하고, 수비 진영까지 내려와 공을 탈취했다. 총 5개의 키 패스를 기록하며 이 부문에서 양 팀 선수 중 1위를 차지했다. 1차전에서 키 패스를 2개 이상 기록한 선수는 양 팀을 통틀어 손흥민이 유일했다. LA FC는 정규 리그에서 손흥민이 골이나 어시스트를 기록한 경기에선 단 2패만 기록했다. 해당 경기들에서 7승4무2패를 남겼다'고 했다.

ST LOUIS, MISSOURI - NOVEMBER 23: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the Audi 2026 MLS Cup Playoff match between St. Louis CITY SC and Los Angeles Football Club at Energizer Park on November 23, 2026 in St Louis, Missouri. Dilip Vishwanat/Getty Images/AFP (Photo by Dilip Vishwanat / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민은 LA FC를 넘어 MLS를 대표하는 스타다. 최근 MLS 선수협회가 공개한 2026시즌 연봉 자료(10월 6일 기준)에 따르면 손흥민은 올 시즌 1115만2852달러(약 149억원)를 받는다. 전체 선수 중 네 번째로 높다. 이 액수는 연간 기본 급여에 계약금과 보장 보너스를 계약 기간 동안 연간으로 환산해 더한 연평균 보장액이다. 다만, 성과에 따른 보너스는 보장된 금액이 포함되지 않는다. 또한, 선수가 개별적으로 구단이나 후원사와 맺은 계약에 따른 보수도 들어있지 않다. 실제 연간 총수입은 더 늘어날 수 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com