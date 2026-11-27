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[스포츠조선 박찬준 기자]국가대표 공격수 오현규가 아찔한 경험을 했다.

관중과 경찰의 충돌로 30분간 경기가 중단되는 소동을 빚었다. 베식타시는 27일(한국시각) 조지아 바투미의 아차라베트 아레나에서 열린 하포엘 베르셰바(이스라엘)과 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 5차전에서 2대1 승리를 거뒀다.

당초 이날 경기는 베식타시의 안방인 이스탄불에서 열릴 예정이었다. 하지만 가자지구 전쟁 이후 이스라엘과의 관계가 악화한 가운데 튀르키예 당국이 안전 우려로 개최 불가를 통보했다. 결국 유럽축구연맹(UEFA)은 중립지인 조지아로 장소를 옮겼다.

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그러나 앞선 하포엘의 원정 2경기와 달리 이번에는 관중 입장이 허용됐고, 결국 충돌로 이어졌다.

영국 BBC에 따르면 0-0으로 맞선 전반 25분께 베식타시 팬들이 반이스라엘 구호와 함께 팔레스타인 지지 현수막과 국기를 펼치자, 이를 제지하려 관중석에 진입한 조지아 경찰이 팬들을 향해 최루 스프레이를 분사하면서 격렬한 몸싸움이 벌어졌다. 흥분한 일부 팬이 좌석을 뜯어 보안요원 쪽으로 집어던졌고, 중계 화면에는 한 관중이 들것에 실려 나가는 장면도 포착됐다.

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모르텐 크로그 주심은 곧바로 경기를 중단했고, 팬들을 진정시킨 뒤 약 30분 만에 경기가 재개됐다.

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사태 직후 튀르키예 축구계와 정부는 일제히 반발했다. 베식타시는 성명을 내고 "경기 전후 팬들을 향한 조지아 보안당국의 과도한 무력 사용을 강력히 규탄한다"며 UEFA에 공식 항의서를 제출했다고 밝혔다. 튀르키예축구협회(TFF) 역시 SNS를 통해 '경기장 안팎에서 베식타시 팬들이 용납할 수 없는 대우와 차별을 당했다'며 진상 조사를 촉구했다.

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어수선한 분위기 끝에 베식타시는 베르셰바를 꺾고 UEL에서 3경기 만에 승전고를 울렸다. 베식타시는 전반 49분 상대 핸드볼 파울로 페널티킥을 얻었다. 하지만 키커로 나선 오르쿤 쾨크취가 실축했다. 베식타시는 후반 14분 오현규 대신 두산 블라호비치를 투입하는 등 승부수를 띄웠다.

결국 결실을 봤다. 후반 25분 카숨 우아타라의 크로스 이후 주니오르 올라이탄이 골문 구석으로 슈팅해 선제골을 터뜨렸다. 이후 추가골을 넣었다. 페널티킥을 실축했던 쾨크취가 주인공이었다. 후반 45분 역습 상황에서 쾨크취가 블라호비치와 원투 패스를 주고 받은 후 낮게 깔린 슈팅으로 추가골을 넣었다.

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베식타시는 후반 48분 제이븐 이스트에게 만회골을 내줬지만, 추가 실점을 허용하지 않으며 귀중한 2대1 승리를 거뒀다.

오현규는 이날 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했다. 59분간 그라운드를 누볐지만, 슈팅 1개에 그치는 등 이렇다할 모습을 보이지 못했다. 침묵한 오현규는 결국 블라호비치와 교체돼 나왔다. 올 시즌 오현규는 블라호비치가 합류한 뒤 로테이션 자원으로 전락했다. 오현규는 올 시즌 리그와 컵 대회를 포함해 4골 3도움을 기록하고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com