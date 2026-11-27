사진캡처=FIFA SNS

사진캡처=AFC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]중국 축구가 환호했다.

일본 출신 우키시마 빈 감독이 이끄는 중국 U-17 대표팀은 27일(한국시각) 카타르 알 라이얀에서 열린 피지와의 2026년 U-17 월드컵 조별리그 H조 최종전에서 8대0 대승을 거뒀다. 1승1무1패(승점 4)가 된 중국은 스페인(3승), 모로코(1승1무1패)에 이어 3위를 차지했다. 중국은 모로코와 함께 승점 4점을 기록했지만, 득실차에서 모로코에 한 골 뒤진 +3을 기록하며 3위가 됐다.

48개국이 참가하는 이번 대회에서는 각조 3위 상위 8개국이 32강에 오를 수 있다. 아직 다른 조의 최종전이 끝나지 않은 상황이지만, 중국은 총 12개 조 3위 중에서 두 번째로 높은 순위에 위치해 있다. 각 조 3위 경쟁에서 상위 8개국 밖으로 벗어난 탄자니아, 베트남, 일본, 루마니아의 최종전 결과와 관계 없이 중국은 32강 진출을 확정했다. 아시아축구연맹(AFC) 역시 중국의 32강 진출 확정 소식을 전했다.

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중국이 역사적인 승리를 거뒀다. 중국은 올해 열린 U-17 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 2005년 U-17 월드컵 이후 21년 만에 본선 진출에 성공했다. 이후 중국 남자 축구가 월드컵 무대에 나선 것은 각급 대표팀을 모두 합쳐 이번이 처음이었다.

많은 기대 속 이번 대회에 나섰지만, 스페인, 모로코 등 만만치 않은 조에 속했다. 중국은 조별리그 첫 경기에서 지난 카타르월드컵 우승국인 유럽의 강호 스페인에 0대5 대패를 당했다. 혹독한 신고식을 치른 중국은 이후 모로코전에서는 승점을 쌓는데 성공했다.

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공격수 자오쑹위안이 멀티골을 터뜨리며 2-0으로 앞서나갔지만, 연달아 두 골을 허용하며 무승부를 거뒀다.

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사진캡처=소후닷컴

사진캡처=FIFA SNS

32강을 위해서는 반드시 잡아야 하는 피지전, 뿐만 아니라 대량 득점도 필요했다. 중국은 약체 피지를 상대로 무려 8골을 퍼부었다. 중국은 전반에만 무려 4골을 몰아쳤다. 전반 3분 자오쑹위안의 선제골을 시작으로, 전반 22분 광자오레이가 추가골을 넣었다. 6분 뒤에는 완상의 골까지 터졌다.

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후반에도 골릴레이는 이어졌다. 후반 13분 광자오레이가 다시 한 골을 추가한 중국은 후반 20분 장준하오, 27분 완상, 40분 량스위가 골맛을 보며 8대0 대승을 마무리했다.

이번 대회 최약체로 분류된 피지는 모로코와의 첫 경기에서 0대6으로 패한데 이어, 스페인과의 2차전에서는 무려 0대15로 무릎을 꿇었다. 중국을 상대로도 0대8 패배를 당한 피지는 이번 대회 3전패, 0골-29실점이라는 최악의 성적표를 남겼다.

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중국이 H조 3위에 오르며 한국과 중국이 32강에서 만날 가능성도 생겼다. 한국은 이번 대회 3전승으로 B조를 1위로 통과했다. 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)를 연이어 잡고 이번 대회 첫 32강 진출팀으로 이름을 올린 한국은 에콰도르를 3대2로 꺾으며 B조 1위를 확정지었다. 이 레벨에서 에콰도르를 잡은 것은 이번이 처음이다.

한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록한 것은 남녀 통틀어 처음이다. 역대 최고 성적은 2002년 한-일월드컵, 2015년 칠레 U-17 월드컵에서 거둔 2승1무였다. 조별리그 12득점도 역대 최다다. 2016년 리우올림픽 조별리그에서 12골을 넣은 적이 있지만, 올림픽은 FIFA가 아닌 국제올림픽위원회(IOC) 주관 대회다. 조별리그 골득실차 +10도 역시 최고기록이다.

이번 대회는 각 조 1위 12개팀에 성적에 따라 조별리그 전체 1~12위를 부여하고, 각 조 2위 12개팀이 전체 13~24위, 각 조 3위 12개팀 중 상위 성적 8팀에 25~32위의 순위를 매긴다. 이후 조별리그 전체 1위와 32위, 2위와 31위가 붙는 방식으로 토너먼트(단 조별리그 같은 조끼리 격돌은 금지)를 치른다.

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한국은 이미 사실상 1위를 확정한 스페인을 제외하고 2~5위에 위치하는게 확정적이다. 하위권이 유력한 중국과 만날 가능성이 있다. 온두라스와의 최종전을 앞둔 가운데 1무 1패로 32강 탈락 위기에 처해 있는 일본 역시 만날 가능성이 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com