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[스포츠조선 박찬준 기자]K리그1 우승팀 FC서울과 K리그2 우승팀 수원 삼성이 시상식에서도 빛날까.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)은 '하나은행 K리그 2026 대상 시상식'을 앞두고, 올 시즌 K리그1, K리그2 최우수선수상(MVP), 영플레이어상, 최우수감독상, 베스트 11 부문의 3배수 후보 명단을 발표했다.

연맹은 각 구단으로부터 부문별 후보 명단을 제출받아 25일 K리그 개인상 후보선정위원회를 개최하고 최종 후보를 선정했다. 위원회는 연맹 기술위원회(TSG) 위원, 취재기자, 해설위원 등 올 시즌 K리그 현장에서 많은 경기를 지켜본 전문가들로 구성됐으며, 후보별 시즌 기록과 개인 활약 등을 종합적으로 검토했다.

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선정된 후보를 대상으로 27일부터 각 구단 감독(30%), 주장(30%), 미디어(40%)의 투표가 진행된다. 최종 수상자는 세 그룹의 투표 결과를 합산해 결정된다.

개인상은 각 리그별로 최우수선수상(MVP),영플레이어상, 최우수감독상이 각 1명에게 수여되며, 베스트 11은 골키퍼 1명, 수비수 4명, 미드필더 4명, 공격수 2명으로 구성된다. 베스트 11 수비수와 미드필더는 좌·우·중앙 포지션을 구분해 수상자를 선정한다.

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K리그1 MVP 후보는 김대원(강원), 김진수(서울), 이동경(울산)이 이름을 올렸다. 영플레이어상에는 문민서(광주), 서재민(인천), 손정범(서울), 감독상에는 김기동(서울), 윤정환(인천), 정경호(강원)이 포함됐다. 서울은 3부분에서 모두 후보를 배출하며, 트리플 크라운에 도전한다.

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베스트11 후보를 포지션별로 보면 골키퍼는 구성윤(서울), 박청효(강원), 송범근(전북)이 선정됐다. 수비수는 왼쪽 풀백에 김진수(서울), 이명재(대전), 조현택(울산), 센터백에 김영빈(전북), 로스, 야잔(이상 서울), 세레스틴(제주), 이기혁(강원), 후안 이비자(인천), 오른쪽 풀백에 강준혁(강원), 김명순(인천), 최준(서울)이 이름을 올렸다.

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미드필드에는 왼쪽 미드필더에 갈레고(부천), 김대원(강원), 네게바(제주), 중앙 미드필더에 김봉수(대전), 바베츠(서울), 박태준(김천), 서재민, 이명주(이상 인천), 이유현(강원), 오른쪽 미드필더에 모재현(강원), 이동경(울산), 정승원(서울)이 선정됐다.

공격수에는 마테우스(안양), 무고사, 이청용(이상 인천), 안데르손, 클리말라(이상 서울), 야고(울산) 6명이 포함됐다.

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K리그2 MVP 후보로는 김준홍(수원), 에울레르(서울E), 프리조(수원FC)가 선정됐다. 영플레이어에는 고종현(수원), 김현오(경남), 하정우(수원FC)가 이름을 올렸고, 감독상 후보는 박건하(수원FC), 이정효(수원), 차두리(화성)였다.

베스트11 후보는 골키퍼에 김승건(화성), 김준홍(수원), 양한빈(수원FC), 왼쪽 풀백에 김주성(충남아산), 배현서(경남), 서재민(수원FC), 중앙 수비에 고종현(수원), 김강산(대구), 백지웅(서울E), 베니시오(성남), 이현용(수원FC), 장호익(부산), 오른쪽 풀백에 김대환(화성), 반데이라(충북청주), 오인표(서울E)가 뽑혔다.

왼쪽 미드필더에 데니손(충남아산), 정승배(수원FC), 제갈재민(화성), 중앙 미드필더에 라마스(천안), 박창환(서울E), 세징야(대구), 손준호(충남아산), 이재원(수원FC), 정호연(수원), 오른쪽 미드필더에 세라핌(대구), 에울레르(서울E), 프리조(수원FC), 공격수에 가르시아(충북청주), 강현묵, 루이스(이상 수원), 박재용(서울E), 발디비아(전남), 하정우(수원FC)가 선정됐다.

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최우수감독상, MVP, 영플레이어상 및 K리그1 베스트 11 수상자는 내달 7일(월) 오후 3시 그랜드 워커힐 서울에서 열리는 '하나은행 K리그 2026 대상 시상식' 현장에서 발표된다. K리그2 베스트 11은 시상식 당일 오전에 사전 공개된다.

한편, 이번 대상 시상식에는 사전 이벤트를 통해 팬 100명을 초청한다. 참석을 원하는 팬들은 K리그 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 신청서를 제출하면 된다. 신청은 내달 1일(화)까지 가능하며, 당첨 여부는 내달 2일(수) 개별 문자 메시지를 통해 안내할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com