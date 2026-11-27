사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]'리틀 태극전사'가 중국 혹은 일본과 붙게될까.

김현준 감독이 이끄는 대한민국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 오후 9시30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 한국은 이 레벨에서 에콰도르를 상대로 처음 웃었다. 이로써 한국은 우간다(3대0 승)-뉴칼레도니아(6대0 승)에 이어 에콰도르까지 잡으며 B조 1위로 토너먼트에 진출했다.

이번 대회에서 가장 먼저 토너먼트 진출을 확정한 한국은 이날 승리로 새 역사도 작성했다. 한국 축구 사상 처음으로 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회에서 조별리그 3전 전승을 기록했다. 또한, 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽 조별리그와 함께 공동 최다 득점이다. 조별리그 골득실차 +10도 역대 최다 기록이다.

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이제는 토너먼트다. 다만, 한국의 32강전 상대와 일정은 아직 정해지지 않았다. 이번 대회엔 48개국이 참가했다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1위 12개팀 성적에 따라 조별리그 전체 1~12위를 부여한다. 각 조 2위 12개팀이 전체 13~24위에 위치한다. 여기에 각 조 3위 중 상위 성적 8팀에 25~32위의 순위를 매긴다. 이후 조별리그 전체 1위와 32위, 2위와 31위가 붙는 방식으로 토너먼트(단 조별리그 같은 조끼리 격돌은 금지)를 치른다.

사진=FIFA 계정 캡처

3위 '와일드 카드' 중 한 팀으로 중국이 확정됐다. 중국은 27일 피지와의 조별리그 H조 최종전에서 8대0으로 이겼다. 스페인(0대5 패)-모로코(2대2 무)-피지를 상대로 1승1무1패(승점 4)를 기록했다. 중국은 모로코와 함께 승점 4점을 기록했지만, 득실차에서 순위가 갈렸다. 중국은 H조 3위로 조별리그를 통과했다. 이로써 상위 2~5위 가능성이 있는 한국은 하위권이 유력한 중국과 만날 수도 있다. 상황에 따라선 일본과 붙을 수도 있다. 일본은 L조에서 2연패하며 3위에 머물러있다. 온두라스와의 최종전 결과에 따라 토너먼트 진출 여부가 정해진다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com