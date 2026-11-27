Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee is pictured during the UEFA Champions League 1st round day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Viking FK at Metropolitano Stadium in Madrid on November 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone reacts during the UEFA Champions League 1st round day 5 football match between Club Atletico de Madrid and Viking FK at Metropolitano Stadium in Madrid on November 25, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 또 다시 '독박축구' 위기에 몰렸다.

아틀레티코 마드리드는 27일(이하 한국시각) 구단 계정을 통해 '알렉산데르 쇠를로트가 오른쪽 다리 근육 부상으로 재활 훈련을 시작할 예정이다. 복귀 시점은 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 26일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 비킹 FK(노르웨이)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 홈경기에서 2대0으로 이겼다.

Advertisement

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, challenges for the ball with Viking's Henrik Falchener during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Viking in Madrid, Wednesday, Nov. 25, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

이날 선발 출전한 쇠를로트는 전반 19분 이날의 선제골이자 결승골을 넣으며 펄펄 날았다. 하지만 그는 후반 26분 로드리 멘도사와 교체돼 벤치로 물러났다. 구단은 '쇠를로트는 비킹과의 경기 중 불편함을 느꼈다. 의료진 검사를 통해 부상이 확인됐다. 그는 오른쪽 다리에 근육 부상을 했다. 근육 긴장 증상, 골대에 강하게 부딪친 탓에 교체돼야 했다'고 설명했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Viking - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 25, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts REUTERS/Violeta Santos Moura

아틀레티코 마드리드는 리그와 UCL 모두 빡빡한 순위 경쟁 중이다. 리그에선 10승1무2패(승점 31)를 기록하며 3위에 랭크돼 있다. 1위 FC바르셀로나(승점 36), 2위 레알 마드리드(승점 33) 추격에 힘쓰고 있다. 더욱이 아틀레티코 마드리드는 12월 3일 FC바르셀로나와의 원정 경기가 예고돼 있다. 아틀레티코 마드리드는 FC바르셀로나와의 시즌 첫 대결에선 1대2로 역전패했다. UCL에선 2승1무2패(승점 7)를 기록하며 18위에 자리했다.

Advertisement

이강인은 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식 17경기 중 16경기에 출전해 2골-1도움을 기록했다. 지난 9월 17일 오사수나와의 스페인 프리메라리가 경기에서 터뜨린 시즌 2호 골 이후 공격포인트를 추가하지 못하고 있다. 이강인의 발끝에 더 큰 관심이 모아지는 이유다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com