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[스포츠조선 전영지 기자]국제축구연맹(FIFA)와 아시아축구연맹(AFC)이 내달 4~5일 공동대표단을 파견해 대한축구협회(KFA) 회장 선거 절차, K-축구혁신위원회 등 현안을 직접 논의한다.

FIFA와 AFC는 25일자 대한축구협회 사무총장 앞으로 보낸 공식 이메일 서한을 통해 'FIFA와 AFC는 KFA의 현 상황에 관해 KFA 관계자, KFA 총회 구성원 및 K-축구혁신위원회 위원들과 논의하기 위해 2026년 12월 4일부터 5일까지 서울에 공동대표단을 파견할 예정임을 알려드린다'고 밝혔다. '이번 공동 방문은 KFA 정관 개정 계획과 신임 KFA 회장 선거의 실시와 관련 FIFA와 AFC가 이전에 전달한 권고사항 및 의견을 논의하고, 관련 이해관계자들의 의견을 청취함으로써 공통으로 지지받을 수 있고 지속가능한 향후 방안을 모색할 수 있는 기회가 될 것'이라고 덧붙였다.

'FIFA와 AFC 공동대표단이 체육 관련 업무를 담당하는 정부 관계자와 대한체육회(KSOC) 관계자를 면담하는 것도 유익할 것'이라면서 'FIFA와 AFC는 이러한 논의가 상호 이해를 강화하고, 모든 이해관계자 간의 협력을 촉진하며, 한국 축구의 지속적인 발전과 건전한 거버넌스를 보장한다는 공동의 목표를 달성하는 데 기여할 것이라고 확신한다'고 밝혔다.

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엘칸 맘마도프 FIFA 회원협회 담당 국장과 바히드 카르다니 AFC 회원협회 담당 부사무총장 명의로 보내온 이 서한을 통해 "FIFA와 AFC는 관련된 모든 이해관계자 간의 직접적이고 건설적인 논의가 현재 제기된 사안에 대한 공동의 이해를 형성하고, 가장 적절한 향후 방안을 찾고 향후 KFA의 규정체계가 한국 축구의 필요와 특수한 상황을 적절히 반영하는 동시에, FIFA와 AFC의 건전한 거버넌스 원칙 및 규정상 요구사항에도 부합하도록 하는 데 특히 중요한 의미가 있을 것"이라는 점을 분명히 했다.

FIFA와 AFC는 지난 6일 '대한축구협회의 상황(Situation of the Korea Football Association)'라는 제하의 이메일 서한을 통해 한국축구의 현 상황에 심각한 우려를 표하고 '문서와 정보의 검토가 완료될 때까지 개혁 과정과 관련해 KFA의 추가 조치나 결정을 자제할 것'을 요구했다. 2026년 북중미월드컵 이후 축구계 쇄신 여론 속에 문체부 주도로 출범한 K-축구 혁신위의 권고에 따라 추진해온 선거제도 개혁안, 선거인단 규모, 모바일 투표 방식에 대한 우려, FIFA가 전통적으로 행해온 대의원총회, 대표성을 확대한 총회 중심의 간선제 방식 개편을 권고했다. 이후 대한축구협회가 계획했던 연내 회장선거 개최는 사실상 무산됐고, K-축구혁신위의 논의도 중단됐다.

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또 FIFA가 이메일에 첨부한 세부 권고안에서 대한체육회의 회원협회 징계권, 회장 후보 연임 제한, 선거기한 연장 권한이 담긴 정관, 규정 개정까지 권고하면서 유승민 대한체육회장이 "NOC의 독립권을 침해했다"고 목소리를 높이고, 회장 궐위 지속시 관리단체 지정도 검토할 수 있다는 초강수까지 둔 상황, FIFA와 대한체육회의 '고래 싸움'에 낀 채 새 집행부 조속한 출범을 염원하는 KFA가 억울함과 무력감을 토로하던 시점에서 FIFA-AFC 공동방문단이 서울을 찾게 됐다. KFA는 물론 K-축구혁신위, 정부, 대한체육회가 직접 만나 미궁에 빠진 난제의 해법을 찾는다. 한국 축구의 명운이 걸린 중대한 모멘텀이 될 것으로 보인다. KFA도, 대한체육회도 오해를 풀고 대승적인 협력 구조를 만들어갈 수 있는 기회로 환영하는 분위기다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com