사진캡처=하타브 SNS

사진캡처=골아라비아 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]아시아챔피언스리그2(ACL2) 경기에서 초황당 사건이 발생했다.

26일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 2026~2027시즌 ACL2 조별리그 B조 5차전 알자지라(UAE)와 골 고하르(이란)의 경기. 경기 주심을 맡은 시리아 출신의 한나 하타브 심판이 전반전을 마치고 교체됐다. 흔히 볼 수 있는 일은 아니지만, 그래도 심판 교체는 축구에서 종종 벌어진다. K리그에서도 올 시즌 이동준 주심이 햄스트링 부상으로 중도 교체된 바 있다.

문제는 하타브 주심이 전반 내내 보여준 판정이었다. 하타브 주심은 이날 석연찮은 판정을 잇달아 내리며 구설에 올랐다. 전반 32분 중원에서 알자지라 공격수가 반칙을 범했는데, 하타브 주심이 엉뚱하게도 반칙과 무관한 알자지라 골키퍼 에르신 데스타노을루를 불러 세워 옐로카드를 꺼내면서 양 팀 선수들마저 당황하게 했다.

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결국 후반 시작과 함께 대기심이 경기를 관장했다. 경기는 전반 40분 안데르송 탈리스카의 결승 골을 앞세운 알자지라의 1-0 승리로 끝났다,

경기 후 골 고하르 구단은 주심의 음주 의혹을 제기했다. 이란 ISNA 통신은 구단 관계자의 말을 인용해 "주심이 정상적인 상태가 아니었다"며 "교체되지 않았다면 경기를 계속 치르지 않았을 것"이라고 전했다.

사진캡처=중계화면

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이후 SNS 상에는 주심이 술에 취해 경기를 진행했다는 의혹이 급속도로 확산됐다.

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하지만 하타브 심판은 즉각 성명을 내고 의혹을 전면 부인했다. 하타브 심판은 아시아축구연맹(AFC) 엘리트 심판진 소속이다.

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영국 BBC에 따르면 그는 심각한 명예훼손을 당했다며 법적 대응을 예고하는 한편, "당시 벌어진 모든 사실관계와 경위를 명확히 밝히는 공식 성명을 내놓겠다"고 밝혔다.

아시아 대회를 취재하는 오만 출신 스포츠 기자 이사 사이드는 SNS에 "하타브 심판에게 일어난 일은 혈당이 급격히 떨어지면서 집중력을 잃은 탓"이라며 "경기 후 의학적 검사를 받았으며, 떠도는 소문과 달리 음주 상태가 아니었다"고 설명했다.

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시리아축구협회 역시 성명을 통해 "건강 상태 점검 결과 SNS에 퍼진 각종 주장과 달리 관련 보도는 전혀 근거가 없는 것으로 확인됐다"며 "하타브 심판을 변함없이 지지하며, 이번 사안을 둘러싼 모든 정황을 철저히 조사하겠다"고 밝혔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com