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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 팬 참여형 기부 캠페인 'HANA DO'nation(하나 도네이션)'을 성황리에 마무리했다.

'HANA DO'nation'은 팬들이 직접 기부에 참여해 지역사회에 나눔의 가치를 전하는 사회공헌 프로젝트다. 이번 캠페인에서는 지역 아동들의 체육활동 여건 개선을 위해 대전하나시티즌과 K리그 어시스트, 한국프로축구연맹 축구산업아카데미 26기와 함께 진행했다.

8일 대전월드컵경기장 남문광장에서 낮 12시부터 오후 2시까지 진행된 캠페인에는 총 131명의 팬이 기부에 동참해 87만111원의 기부금이 조성됐다. 어린이부터 성인까지 다양한 연령대의 팬들이 자발적으로 참여하며 나눔의 의미를 더했다.

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이날 현장에서는 누구나 QR코드를 통해 간편하게 기부에 참여할 수 있도록 했으며, 해당 사이트를 통한 기부금 영수증 발급도 지원했다. 또한 기부에 동참한 팬들에게는 기부증서를 전달하고 럭키드로우 이벤트를 통해 소정의 기념품을 증정하며 감사의 마음을 전했다.

기부 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있는 '하나되는 골망' 이벤트도 큰 호응을 얻었다. 팬들은 골대 모양의 메시지 월에 지역 아동들을 위한 응원과 격려의 메시지를 직접 작성했다. 이날 총 369개의 메시지가 모였으며, 이 중 일부는 액자로 제작해 천양원에 전달할 예정이다.

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이번 캠페인을 통해 조성된 팬 기부금은 지역 아동복지시설 천양원의 노후 골망 교체 및 축구용품 지원에 활용됐다. 이를 통해 아이들이 보다 나은 환경에서 축구를 즐길 수 있게 됐다. 이와 함께 대전하나시티즌은 천양원에 500만 원을 별도로 기부해 아동들의 학습 및 문화·체육 활동을 지원할 계획이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com