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[스포츠조선 박찬준 기자]지난 2월 시작된 '하나은행 K리그2 2026'이 이번 주말 펼쳐지는 34라운드를 끝으로 막을 내린다. 다이렉트 승격권은 수원 삼성과 수원FC, 두 수원 형제에게 돌아갔다. 플레이오프(PO)에 나설 팀도 확정이 됐다. 대구FC(승점 59), 서울 이랜드(승점 58), 부산 아이파크(승점 49), 화성FC(승점 48)다.

이제 눈길은 1+1장의 K리그1행 티켓이 걸려 있는 PO에 쏠린다. 아직 대진이 완성되지 않았다. 올 시즌 K리그2 준PO는 3-6위, 4-5위가 맞붙는다. 여기서 승리한 두 팀이 PO를 치른다. 승자는 승격하고, 패자는 K리그1 최하위 광주FC와 홈 앤드 어웨이로 승강 PO를 펼친다. K리그2 PO는 정규리그 상위팀에게 큰 어드밴티지를 준다. 90분간 경기를 펼쳐 비길 경우, 정규리그 상위팀이 다음 라운드에 올라갈 수 있다. 홈경기 개최권까지 준다.

마지막 라운드의 관전포인트는 PO에 진출한 4팀의 마지막 순위 싸움이다. 이들은 모두 29일 오후 2시 경기를 치른다. 일단 대구FC와 서울E의 3위 경쟁에 눈길이 쏠린다. 3위에 오르면 준PO와 PO 모두 비기기만 하더라도, K리그1에 갈 수 있다. K리그2 PO 일정이 3일 단위로 빡빡하게 진행되는 만큼, 두 경기 연속 홈에서 경기를 하는 것도 큰 이점이다. 일단 대구가 유리한 고지를 점령했다. 승리하면 자력으로 3위에 오른다. 다득점에서 61골로 서울E(58골)에 3골 앞서 있는 만큼, 패하더라도 서울E가 이기지 못하면 3위를 지킨다. 서울E의 뒤집기 시나리오도 있다. 승리 후, 대구가 지거나 비기면 3위로 PO에 갈 수 있다.

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두 팀 모두 원정길에 나선다. 대구는 천안종합운동장에서 천안FC와 격돌한다. 대구는 최근 5경기에서 4승1무다. 최근 12경기로 범위를 넓혀도 단 1패(8승3무)뿐이다. K리그 최고의 콤비로 꼽히는 '세드가' 세징야-에드가가 건재하다. 세징야는 7경기 연속 공격포인트를 기록 중이고, 장기 부상에서 돌아온 에드가는 4경기서 2골을 넣었다. 10골-12도움을 기록한 세라핌까지 더해진 대구는 막강 화력을 과시한다. 하지만 천안도 최근 기세가 좋다. 대구와 마찬가지로 5경기서 4승1무를 거뒀다. 이 기간 동안 10골을 넣었다. 시즌 첫 맞대결에서는 천안이 원정에서 2대1 승리를 거둔 만큼, 대구 입장에서는 안심할 수 없는 경기다.

서울E는 창원축구센터에서 경남FC와 격돌한다. 서울E는 최근 3경기에서 1승1무1패로 주춤하며, 다이렉트 승격 도전에 실패했다. 3위도 뺏겼다. 매경기 몰아붙이고도 마무리에서 아쉬움을 보이고 있다. 서울E는 올 시즌 슈팅, 유효슈팅, 키패스 등 공격 전부문에서 1위를 달리고 있다. 호재도 있다. 부상이었던 박창환이 지난 경기에서 복귀했고, 오스마르도 이번 경기 출격을 대기 중이다. 경남FC는 7경기에서 단 1승(2무4패)만 거두며 PO행에 실패했다. 서울E는 올 시즌 첫 대결에서 1대0 승리를 거둔 것을 비롯해 최근 6번의 맞대결서 4승2무, 절대 우위를 보이고 있다. 서울E는 마지막까지 총력전을 펼친다는 각오다.

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부산과 화성의 행보도 관심사다. 일단 준PO가 중요한 만큼, 상성에 따라 상대를 고르고 싶겠지만 3, 4위가 누가될지 예측할 수 없는 게 함정이다. 5위가 그래도 유리할 수밖에 없다. 부산과 화성은 각각 충남아산, 김포FC와 원경경기를 치른다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com