Germany's head coach Juergen Klopp celebrates Germany's midfielder #06 Joshua Kimmich after winning the UEFA Nations League Group A2 football match between Germany and the Netherlands at the Olympic Stadium in Berlin on November 16, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]조슈아 키미히가 소속팀인 바이에른 뮌헨(독일)을 맹비난했다.

영국 언론 '데일리메일'은 26일(이하 한국시각) '키미히가 바이에른 뮌헨의 자말 무시알라에 대한 용납할 수 없는 처사를 강하게 비판했다. 주장인 키미히는 무시알라가 건강 문제로 어려움을 겪는 상황에서 구단 경영진이 공개적으로 그를 깎아내리는 태도를 보이자 이를 정면으로 비판했다'고 보도했다.

epa13394576 Jamal Musiala of Bayern Munich in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and 1. FC Cologne in Munich, Germany, 20 November 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

2003년생 무시알라는 신경학적 기능 장애로 인한 발작 증세 때문에 올 시즌 거의 경기에 나서지 못하고 있다. 그는 바이에른 뮌헨과 2030년까지 연간 1800만 파운드(약 315억 원)의 급여로 계약을 했다.

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논란의 발언이 있었다. '데일리메일'은 '바이에른 뮌헨의 이사회 멤버인 칼 하인츠 루메니게는 무시알라의 연봉 삭감 문제를 논의할 수 있다는 취지의 발언을 했다'고 전했다. 이 매체에 따르면 루메니게는 "선수 가족, 선수 본인, 그리고 대리인과 얘기를 나눠봐야 한다. 지금과 같은 규모의 급여는-죄송하지만, 예의를 갖춰 말씀드리자면-더 이상 감당하기 어렵기 때문이다. 무시알라가 팀을 떠나고 싶어 할 것으로 생각하지는 않는다. 다른 어떤 구단도 이런 조건에서 그를 영입하려 하지는 않을 것"이라고 말했다.

'데일리메일'은 '루메니게의 이러한 발언은 거센 반발을 불러일으켰다. 주드 벨링엄(레알 마드리드), 마이클 올리세(바이에른 뮌헨), 리오 퍼디낸드(은퇴) 등이 무시알라를 지지하고 나섰다'고 했다.

(261121) -- MUNICH, Nov. 21, 2026 (Xinhua) -- Joshua Kimmich (R) of FC Bayern Munich vies with Paul Okon-Engstler of FC Cologne during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and FC Cologne in Munich, Germany, Nov. 20, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

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키미히도 "결코 이런 식으로 일어나서는 안 될 일이다. 도저히 이해할 수가 없다. 이런 문제는 비공개로 논의돼야 한다. 무시알라의 대리인이나 선수 본인과 직접 얘기를 나누면 될 일이다. 그들이 이미 만나서 성명을 발표하기로 했다는 내용도 접했다. 내가 이해할 수 없는 부분은 왜 이런 이야기가 공개적으로 흘러나왔느냐는 것이다. 선수가 모든 비난과 부담을 고스란히 짊어지게 만드는 상황은 절대 있어서는 안된다. 물론 구단은 언제나 선수들보다 우선하며, 우리 선수들보다 더 큰 존재다. 하지만 그렇다고 해서 한 명의 인간보다 더 중요한 것은 아니다. 이런 방식은 절대 용납할 수 없다. 바이에른 뮌헨다운 방식도 아니다"라고 일침을 가했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com