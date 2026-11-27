사진=마르카 캡처

사진=손흥민 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 사무국의 평가는 냉정했다. 손흥민의 LAFC를 향해 '압박 실종'을 지적했다.

MLS 사무국은 26일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 세인트루이스 시티와 LAFC의 2026시즌 MLS컵 플레이오프 1라운드 2차전 프리뷰를 공개했다.

LAFC는 앞서 24일 세인트루이스 원정에서 열린 1차전에서 2대3으로 패했다. 3전2선승제로 치러지는 1라운드에서 먼저 1패를 안은 LAFC는 29일 오전 10시30분 홈구인 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 2차전에서 패하면 그대로 탈락한다. 앞서 2025시즌도 서부 콘퍼런스 4강에서 탈락했던 LAFC는 올해도 우승 도전이 물거품이 될 위기다. 세인트루이스의 기세도 매섭다. 1차전에서 1골1도움을 올린 정상빈의 세인트루이스는 2연승으로 시리즈를 끝내겠다는 각오다.

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AP연합뉴스

사무국은 1차전 패배의 원인으로 압박을 꼽았다. MLS 사무국은 'LAFC는 초반 몇 차례 긍정적인 압박 장면을 만들었지만, 경기가 진행될수록 그 기세가 꺾였다. 세인트루이스의 점유율 축구를 제대로 괴롭힐 만큼 충분한 인원을 압박에 투입하지 못했다'며 '팀 내 최고의 공격수들에게 충분히 이른 시점에 공을 연결하지도 못했다'고 지적했다. 공격의 효율성이 부재했음을 강조했다. MLS 사무국은 '2차전에서는 반드시 달라져야 한다. 공수 양면에서 더 공격적이거나 최소한 더 효율적이어야 한다'고 덧붙였다.

손흥민도 비판받기는 마찬가지였다. 부진한 모습과 함께 팀을 패배에서 구해내지 못했다. 사무국은 '1차전에서 손흥민의 모습은 거의 찾아볼 수 없었다. 부앙가 역시 마찬가지였다. 손흥민과 부앙가가 경기에 더 많이 관여한다면 시리즈가 3차전까지 이어질 수 있지만, 그렇지 못하면 세인트루이스의 2연승으로 끝날 것'이라고 꼬집었다. 3차전 성사 가능성은 '중간'이었다.

사진=X 캡처

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손흥민에게는 뼈아픈 지적이다. 손흥민은 1차전에서 4-2-3-1 포메이션의 2선 중앙, 공격형 미드필더로 풀타임을 소화했다. 양 팀 최다인 키패스 5회를 기록했지만, 슈팅 3개 중 유효슈팅은 없었다. 공식전 기준 7경기째 공격포인트도 없는 부진한 상황이다.

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문제는 감독의 선택이다. 사비 타마리트 LAFC 임시감독은 손흥민의 측면 기용 가능성을 묻는 질문에 "부앙가가 왼쪽 측면에 있고, 내가 처음 팀에 왔을 때부터 손흥민은 윙어로 뛴 적이 없다"며 선을 그었다. 이어 "손흥민이 안쪽 포켓 공간으로 내려와 미드필더 숫자를 늘려주는 역할이 적합하다. 한국 대표팀에서도 똑같은 포지션에서 뛰고 있다"고 했다. 부진의 원인은 전술이 아닌 A매치 이후 장거리 이동에 따른 체력 문제로 돌리며 "2차전은 에너지 레벨이 다를 것"이라고 자신했다. 2차전에서도 손흥민의 2선 중앙 기용이 유력한 이유다. 다만 손흥민이 그 자리에서 최고의 기량을 발휘할 수 있는지는 미지수다.

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LAFC 또한 공식 홈페이지를 통해 '손흥민의 위협적인 활약이 이어져야 한다'고 강조했다. LAFC는 올 시즌 정규리그에서 손흥민이 공격포인트를 올린 경기에서 7승4무2패를 기록했다. 결국 손흥민의 발끝이 살아나야 3차전을 바라볼 수 있는 LAFC다. 같은 자리에서 다시 활약해야 하는 손흥민이 홈에서 사무국의 냉정한 평가를 뒤집을 수 있을지가 관건이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com