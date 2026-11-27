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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 공격수' 오현규가 유로파리그 선발 기회에서 활약하지 못했다. 팀 내 최저 평점에 그치며 고개를 숙였다.

베식타스는 27일(한국시각) 조지아 바투미 아레나에서 열린 하포엘 베르셰바와의 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 5차전에서 2대1로 승리했다.

베식타스는 후반 30분 주니오르 올라이탄의 선제골, 후반 45분 오르쿤 쾨크취의 결승골이 터졌다. 전반 추가시간 페널티킥을 놓쳤던 쾨크취는 경기 종료 직전 아쉬움을 털어내며 승리를 이끌었다. 후반 추가시간 한 골을 내줬지만 리드를 지켰다. 베식타스는 승점 10점(3승1무1패)을 쌓으며 리그 페이즈 7위로 올라섰다.

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경기는 순탄치 않았다. 혼란스러운 상황의 반복이었다,. 당초 이스탄불에서 열릴 예정이었지만, 튀르키예 당국이 안전을 이유로 중립지인 바투미로 장소를 옮겼다. 전반 26분에는 조지아 경찰이 베식타스 응원석에 진입하며 팬들과 충돌했고, 경기는 약 30분 동안 중단되는 일까지 벌어지기도 했다.

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오현규에게도 아쉬움만 남은 경기다. 선발 기회를 받았다. 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 전반 10분 상대 페널티박스 안으로 침투하다 넘어졌지만, 비디오 판독 이후에도 페널티킥은 선언되지 않았다. 이후 59분 동안 볼 터치 22회에 그쳤다. 상대 페널티박스 안에서 공을 잡은 것은 단 세 차례였고, 유효슈팅은 없었다. 골문을 제대로 노리지 못했다. 축구 통계 매체 풋몹은 오현규에게 평점 6.2를 부여했다. 베식타스 선발 11명 가운데 가장 낮은 점수였다.

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경쟁자인 두샨 블라호비치의 존재감이 더 두드러졌기에 아쉬울 수밖에 없었다. 빈센조 이탈리아노 감독은 후반 14분 3명을 한꺼번에 바꾸며 오현규 대신 블라호비치를 투입했다. 블라호비치는 후반 45분 쾨크취의 결승골을 도우며 승리의 주역이 됐다. 유효슈팅도 두 차례나 기록했다.

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오현규를 둘러싼 상황이 긍정적이라고 보기 어렵다. 오현규는 지난 호펜하임과의 유로파리그 2차전에서 2골1도움을 몰아치며 팀 승리를 이끌었다. 하지만 이후에도 리그에서는 블라호비치에게 밀려 벤치를 지키는 경우가 많았다. 유로파리그는 오현규가 입지를 증명할 수 있는 무대였기에 이번 침묵은 더 뼈아프다.

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이탈리아노 감독은 여전히 오현규를 백업과 유로파리그 선발 자원으로 활용 중이다. 앞서 이탈리아노 감독은 "두 공격수 모두 만족스럽다. 오현규는 훈련에서 좋은 모습을 보여주고 있다. 앞으로도 활용할 계획"이라고 신뢰를 보냈었다. 다만 득점으로 증명하지 못한다면 주전 경쟁에서 크게 밀려날 가능성을 배제할 수 없다. 겨울 이적시장을 앞두고, 몇몇 관심이 등장하려면 활약이 중요한 시점이다. 오현규가 다시 득점포를 가동하며 반등의 계기를 마련할 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com