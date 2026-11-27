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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 정규리그 최종전에서 3위 도약을 노린다.

서울 이랜드는 29일 오후 2시 창원축구센터에서 경남FC와 '하나은행 K리그2 2026' 34라운드 원정 경기를 치른다.

올 시즌 정규리그 마지막 경기다. 승점 58점(17승7무7패)으로 4위에 자리한 서울 이랜드는 3위 대구(승점 59점)를 승점 1점 차로 쫓고 있다. 한 계단이라도 높은 순위로 정규리그를 마치는게 목표다. 플레이오프에서 유리하게 작용하는 만큼 최종전 승리가 반드시 필요하다.

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아쉬움이 큰 직전 라운드였다. 서울 이랜드는 충남아산과의 정규리그 홈 최종전에서 에울레르의 선제골로 앞서갔지만 경기 막판 동점골을 내주며 1대1로 비겼다.

아쉬움은 여기까지다. 서울 이랜드는 정규리그 마지막 경기를 승리로 장식하며 좋은 흐름 속에 플레이오프를 맞이하겠다는 각오로 원정길에 오른다.

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주장 김오규는 "경기 결과를 어떻게 받아들이고 말고 할 게 없었다. 받아들이지 못하면 다음도 없기 때문에 빨리 받아들이고 인정해야 했다. 지금은 어떻게 하면 선수단이 더 단단하게 뭉칠 수 있을지만 생각하고 있다. 과정에서 조금 더 진중하고 책임감 있게 준비하자고 이야기했다"고 말했다.

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이어 "선수단뿐만 아니라 모든 구성원이 같은 마음일 것이라 생각한다. 더 이상 뒤는 없다. 필사즉생의 각오로 임해야 한다. 팬분들을 생각하면 항상 죄송함과 감사함이 공존한다. 다른 말 하지 않고 경기장에서 팬들에게 답하겠다"고 전했다.

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'에이스' 에울레르가 공격의 선봉에 선다. 올 시즌 13골-6도움을 올린 에울레르는 최고의 활약을 펼치며 지난해에 이어 K리그2 MVP와 베스트11 후보에 이름을 올렸다. 최근에도 5경기 연속 공격포인트(6골-1도움)를 기록하며 팀을 이끌고 있다. 서울 이랜드는 에울레르가 득점한 20경기에서 15승 5무로 압도적인 승률을 자랑하는 만큼 이번에도 해결사 역할을 기대하고 있다.

'해결사' 박재용도 경남 골문을 겨냥한다. 박재용은 올 시즌 12골-6도움으로 커리어 첫 두 자릿수 득점을 달성했다. 특히 12골을 모두 페널티킥 없이 넣어 K리그2에서 가장 많은 필드골을 기록하고 있는 등 활약을 인정받아 2026 K리그2 베스트11 공격수 부문 후보에도 올랐다.

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서울 이랜드는 경남을 상대로 올 3월 홈 개막전에서 1대0으로 이긴 것을 포함해 최근 6경기 무패(4승 2무)의 우위를 이어가고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com