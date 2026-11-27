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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 맨체스터 유나이티드 감독이 부임 후 첫 승 실패에도 자신감을 숨기지 않았다.

맨유는 26일(한국시각) 포르투갈 리스본의 에스타디우 조제 알발라드에서 열린 스포르팅과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 2대2로 비겼다.

천국과 지옥을 오갔다. 전반 33분 루이스 수아레스에게 페널티킥 선제골을 내준 맨유는 후반 3분과 5분 브루노 페르난데스의 연속골로 경기를 뒤집었다. 하지만 후반 35분 골키퍼 센네 라멘스가 크로스를 놓친 틈을 타 수아레스에게 오버헤드킥 동점골을 허용했다. 두 차례 득점 취소에 후반 추가시간 유리 틸레만스의 경고 누적 퇴장까지 겹치며 승리를 챙기지 못했다.

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험난한 출발이다. 포체티노 감독은 23일 리버풀과의 데뷔전에서 0대4로 완패했다. 부임 후 공식전 성적은 1무1패다. 맨유는 UCL 리그 페이즈에서 승점 7(2승1무2패)로 19위, 프리미어리그에서도 19위에 머물러 있다.

그럼에도 포체티노 감독은 흔들리지 않았다. 오히려 자신감이 대단했다. AFP통신은 '포체티노 감독은 험난한 출발에도 맨유가 승리할 방법을 찾을 것이라고 강조했다'고 보도했다.

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포체티노는 "우리는 책임을 지기 위해 이곳에 왔다. 반드시 나아질 것이고, 구단의 역사를 고려했을 때 마땅히 있어야 할 자리로 이 팀을 되돌려 놓겠다"며 "쉬운 일은 없다. 하지만 우리에게는 에너지와 능력이 있다. 무엇보다 선수들과 팬들이 주는 엄청난 힘이 있다. 모두가 하나로 뭉친다면 경기력을 끌어올리고 승리할 방법을 찾을 것이다"고 했다.

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경기 내용에도 만족감을 드러냈다. 포체티노는 "스포르팅 같은 좋은 팀을 상대로 우리가 경기를 지배했다. 결국 승리할 자격이 있었다고 생각한다"고 했다. 스포르팅은 올 시즌 공식전 16경기에서 단 2패만 기록 중인 팀이다. 전력에서는 맨유가 앞설 수 있지만, 조직력에서는 스포르팅이 충분히 유리한 부분이이 있다. 불리한 판정에 대해서는 말을 아꼈다. 포체티노는 "여기 온 것이 행복하다"고 했다.

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토트넘 이후 반전이 필요한 포체티노이기에 자신감을 결과로 바꾸는 것이 관건이다. 포체티노 감독은 2014년 5월 토트넘 지휘봉을 잡은 뒤 2019년 11월까지 5년 6개월간 293경기에서 159승62무72패를 기록했다. 손흥민과 함께 2018~2019시즌 UCL 결승 진출의 역사도 썼다. 이후 파리 생제르맹(PSG)에서 리그1 우승을 차지했으나, 기대 이하의 경기력으로 일찍 팀을 떠났다. 첼시에서도 마찬가지로 조기에 계약을 마무리했다. 이후 미국 대표팀을 이끌고 2026년 북중미월드컵 16강에 오르며 지도력을 다시 인정받으며 맨유 지휘봉까지 잡았다.

맨유와의 계약기간은 2029년 6월까지다. 입버릇처럼 "언젠가는 EPL로 돌아가고 싶다"고 했던 포체티노 감독은 토트넘 대신 맨유에 부임하며 반전을 노리고 있다. 시작이 될 수 있는 지점은 역시 첫 승이다. 승리로 증명해야만 '있어야 할 자리'로 돌아갈 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com