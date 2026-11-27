AP연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]'이혼 전문가'는 달랐다.

'레전드' 로타르 마테우스가 마누엘 노이어를 두둔했다. 노이어는 최근 사생활 문제로 연일 독일 언론의 헤드라인을 장식하고 있다. 독일 매체 T-온라인은 25일(한국시각) 노이어와 아내 아니카의 결별설을 집중 조명했다.

보도에 따르면 노이어는 현재 재활과 휴식을 위해 고향 바이에른이 아닌 브라질에 머물고 있다. 동행인이 있다는 사실까지 알려지면서 논란은 더 커졌다. 아니카가 불과 몇 주 전 둘째 아들을 낳았기 때문이다. 두 사람은 2024년 3월 첫째 아들 루카를 얻은 바 있다.

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독일 일간지 빌트를 비롯한 현지 매체들은 지난 13일 이후 두 사람이 이미 10월 초부터 별거에 들어갔다고 잇따라 보도했다. 독일 방송사 RTL도 노이어 측근에게서 입수한 정보를 인용해 결별 사실을 전했다. 노이어는 테게른제 호숫가 신혼집에서 짐을 빼 나온 것으로 알려졌고, 아니카가 두 살배기 첫째와 태어난 지 몇 주 안 된 둘째를 홀로 돌보고 있다고 한다.

아니카의 행보도 파장을 낳았다. 26세인 그는 최근 비공개 인스타그램 계정에 힘겨운 개인적 상황을 암시하는 게시물을 올렸고, 빌트는 그가 "세상이 지금 무너지고 있다"고 토로했다고 전했다. 아내가 자신의 아이를 출산했는데도 불구하고, 노이어는 새로운 여자와 브라질까지 가서 재활을 진행하고 있는 것이다. 도덕적으로 논란이 될 수밖에 없는 행동이다.

사진=SNS 영상 캡처.

사진=X 캡처

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한 부부 상담사는 노이어의 상황을 두고 SNS에 한 글을 올렸는데, 요주아 키미히와 콘라드 라이머의 아내가 이 영상에 달린 분노에 찬 댓글에 '좋아요'를 누르는 등 내부에서도 노이어의 행동은 비판을 받는 분위기다.

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마테우스가 노이어를 둘러싼 논란에 대해 입을 열었다. 그는 "마누엘에게는 안타까운 상황이지만, 각자 알아서 해결해야 할 문제"라고 했다. 이어 40세인 노이어를 비난하고 싶지 않다는 마테우스는 "최적의 시기는 아니었지만, 그는 자신의 결정을 내린 것"이라고 했다.

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마테우스는 이혼에 관한한 노이어의 대선배다. 과거 무려 5번의 이혼을 했다. 마테우스가 이혼한 전 부인 5명 모두 모델이었다는 공통점이 있다. 마테우스는 지금도 화려한 여성편력을 자랑하며 호사가들의 입방아에 자주 오르내린다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com