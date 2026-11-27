사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]LAFC가 골을 넣지 못한 손흥민에게 '올해 최고의 경기력'이라는 찬사를 보냈다. 탈락 위기 탈출의 열쇠도 결국 손흥민이다.

LAFC는 26일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 세인트루이스 시티와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 1라운드 2차전을 앞두고 승리 조건을 분석했다.

벼랑 끝이다. LAFC는 앞서 24일 세인트루이스 원정에서 열린 1차전에서 2대3으로 패했다. 정상빈에게 1골1도움을 허용하며 '코리안 더비'에서 고개를 숙였다. 3전2선승제로 치러지는 1라운드에서 먼저 1패를 안은 LAFC는 29일 LA의 BMO 스타디움에서 열리는 2차전에서 패하면 그대로 탈락한다. 2년 연속 우승 도전이 물거품이 될 위기다. 2차전을 잡아야만 12월 3일 원정 3차전으로 향할 수 있다.

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LAFC가 꼽은 첫 번째 조건은 손흥민이었다. LAFC는 '손흥민의 위협적인 활약이 이어져야 한다. 손흥민은 1차전에서 높은 위치에서 압박하고, 수비에 가담해 공을 되찾는 등 올해 가장 뛰어난 경기력을 선보였다'며 '양 팀 통틀어 가장 많은 5개의 키패스를 기록했다. 1차전에서 손흥민을 제외하면 양 팀 어느 선수도 2개를 초과하는 키패스를 기록하지 못했다'고 강조했다.

중요한 건 손흥민의 공격포인트다. 근거도 분명하다. LAFC는 올 시즌 정규리그에서 손흥민이 득점이나 도움을 올린 13경기에서 7승4무2패를 기록했다. 손흥민이 공격포인트를 올린 날에는 좀처럼 지지 않았다. 세인트루이스를 상대로 한 홈 경기에서도 3승1무로 패배가 없다.

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손흥민도 다시 기량 증명이 필요한 시점이다. 구단의 호평과 달리 외부의 시선은 차갑다. MLS 사무국은 2차전 프리뷰에서 '1차전에서 손흥민의 모습은 거의 찾아볼 수 없었다'고 지적했다. 실제로 4-2-3-1 포메이션의 공격형 미드필더로 나선 손흥민은 1차전 풀타임 동안 슈팅 3개를 시도했지만 유효슈팅은 없었다. 후반 추가시간 마지막 프리킥마저 크로스바를 넘어갔다. 과거 득점력을 뽐내고, 막강한 슈팅을 선보이던 모습을 기대하기는 어렵다. 그럼에도 손흥민의 활약 없이는 LAFC가 승리 플랜을 짜는 것이 불가능하다.

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로이터연합뉴스

부진의 그림자를 벗어나야 한다. 올 시즌 정규리그를 7골-15도움으로 마친 손흥민은 두 자릿수 득점에 실패했다. 공식전 기준으로는 7경기째 공격포인트가 없다. 최근 두 시즌 MLS컵 플레이오프 1라운드에서 1차전 승리 팀은 24차례 중 21차례 다음 라운드에 올랐다. 통계마저 LAFC의 편이 아니다.

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사비 타마리트 LAFC 임시감독은 "A매치 후 장거리 이동 등을 거쳐 사흘 전에 합류한 선수들도 있었다. 다만 2차전은 에너지 레벨이 다를 것"이라며 "이제 모든 경기가 단판 승부다. 죽기 살기로 임해야 한다"고 각오를 다졌다. 결국 손흥민의 공격포인트가 곧 3차전 티켓인 셈이다. 구단이 꼽은 '유일한 해법' 손흥민의 득점 폭발이 안방에서 나올 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com