사진출처=스벤 보트만 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 유나이티드의 수비수 스벤 보트만(26)이 운전 중 휴대전화를 사용한 사실이 적발돼 6개월간 운전이 금지됐다. 교통 체증으로 차량이 멈춰 선 상황이었지만, 자전거를 타고 지나가던 시민이 이를 촬영해 경찰에 제보하면서 처벌을 받게 됐다.

영국 매체 더 선에 따르면 보트만은 운전 중 손에 휴대전화를 들고 사용한 혐의로 법원에서 유죄를 인정했다.

보트만은 지난해 9월 17일(현지시각) 영국 뉴캐슬 사우스 고스포스 지역에서 운전 중 교통 체증으로 정차해 있었다. 이때 자전거를 타고 지나던 한 시민이 차량 창문 너머로 보트만이 양손으로 휴대전화를 조작하는 모습을 목격하고 이를 촬영했다.

Advertisement

해당 영상은 경찰에 전달됐고, 보트만은 운전 중 휴대전화를 손에 들고 사용한 혐의로 법정에 서게 됐다.

당초 재판을 받을 예정이었던 그는 입장을 바꿔 혐의를 인정했다. 법원은 보트만이 이미 운전면허 벌점 9점을 보유하고 있었다는 점을 고려해 이번 위반으로 벌점 6점을 추가했다. 영국의 벌점 제도에 따라 누적 벌점이 12점을 넘으면서 6개월간 운전 금지 처분이 내려졌다.

Advertisement

또한 법원은 보트만에게 벌금 900파운드(약 160만원)를 선고했다.

Advertisement

네덜란드 출신인 보트만은 자국에서 프로 선수 생활을 시작한 뒤 프랑스 릴을 거쳐 2022년 에디 하우 감독의 영입으로 뉴캐슬 유나이티드에 합류했다. 중앙 수비수로 활약하며 팀의 수비진을 이끌어 온 그는 이번 사건으로 경기장 밖에서 불명예스러운 소식을 전하게 됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com