사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 운명의 마지막 경기를 치른다.

오노 신기 감독이 이끄는 일본 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 27일(이하 한국시각) 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 온두라스와 세르비아와의 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 조별리그 L조 3차전을 치른다.

반드시 승리가 필요하다. 일본은 앞서 콜롬비아(1대2 패)-세르비아(0대1 패)에 연달아 패했다. 2연패에 빠지며 L조 3위에 머물렀다. 콜롬비아와 세르비아가 나란히 2연승으로 32강전에 진출했다. 이에 따라 일본은 자력 토너먼트 진출이 어려워졌다. 일본은 이번 대회 '아시아 챔피언' 자격으로 나섰지만, 조별리그 통과도 쉽지 않은 상황이 됐다.

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사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

기회는 남아있다. 이번 대회엔 48개국이 참가했다. 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치러 각 조 1, 2위 팀과 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 오른다. 하지만 이마저도 상황이 썩 밝지는 않다.

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 '이번 대회 토너먼트 진출권이 6장 남았다. H조의 중국, F조의 타지키스탄은 승점 4점을 기록하며 각 조 3위에 랭크됐다. 일본은 마지막 경기에서 승리하더라도 중국과 타지키스탄을 앞설 수 없게 됐다. 하지만 G조에선 베트남과 뉴질랜드가 모두 패했다. 일본이 마지막 경기에서 승리하면앞 순위에 오를 수 있다. E조에선 우즈베키스탄이 승점 3점, 득실차 +1로 3위에 랭크됐다. 일본이 온두라스를 4점 차 이상으로 이기면 앞설 수 있다'고 보도했다.

사진=일본축구협회 공식 계정 캡처

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이 매체는 '각 조 3위 성적을 비교하면 일본은 여전히 12개국 중 11위다. 이미 우루과이, 중국, 모잠비크, 에콰도르, 타지키스탄 5개국을 앞설 수 없다. 최종전에서 승리하면 카타르와 베트남을 앞서는 것이 확정된다. 일본은 온두라스전 승리 뒤 E, I, J, K조 중 최소 2개 조의 3위를 앞서면 결승 토너먼트 진출이 확정된다. 4점 차 이상으로 승리하면 우즈베키스탄을 앞서 남은 3팀 중 1팀을 이기면 통과한다. 물론, 다른 팀의 결과에 따라 1점 차 승리라도 희망은 있다. 현재 26개국이 결승 토너먼트 진출을 확정했다. 남은 자리는 겨우 6개다. 승리가 절대 조건인 상황에서 일본이 득실 차를 얼마나 개선할 수 있을지, 그리고 다른 조의 결과에도 관심이 집중된다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com