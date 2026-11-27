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[스포츠조선 박찬준 기자]리오넬 메시와 크리스티아누 호날두는 세기의 라이벌이었다.

둘은 비슷한 시기에 전성기를 함께 보냈다. 말도 안되는 득점 기록을 세우며, 스페인 리그에서 득점왕을 항상 다퉜다. 세계 최고의 선수에게 주어지는 발롱도르도 양분했다. 메시가 8회, 호날두가 5회 수상했다. 2022년 카타르월드컵에서 메시가 아르헨티나를 우승으로 이끌며, 메시 쪽으로 기우는 분위기지만, 호날두를 지지하는 목소리도 여전히 크다. 호날두는 축구 역사상 첫 공식 경기 1000골에 도전하고 있다.

호날두가 조금 더 라이벌 의식을 느끼는 듯 했지만, 메시 역시 만만치 않았다. 발롱도르는 최근 메시와 호날두의 발롱도르 투표에 대해 전했다. 메시는 2011년부터 2015년까지 아르헨티나 대표팀 주장 자격으로 발롱도르 투표에 참여했는데, 호날두에게 단 한 표도 주지 않았다.

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호날두 역시 마찬가지였다. 호날두는 2010년부터 2015년까지 포르투갈 주장으로 발롱도르 투표에 참가해, 단 한번도 메시를 고르지 않았다.

두 선수의 라이벌 의식이 어느정도인지는 역대 발롱도르 수상자들의 투표로 결정되는 올해의 영탤런트상을 보면 알 수 있다. 메시는 한결 같이 바르셀로나 출신을 뽑았다. 특히 라마시아 출신 유망주들을 자주 밀었다. 페드리, 가비, 라민 야말, 파우 쿠바르시가 메시의 표를 받았다. 2024년에는 아르헨티나 출신의 알레한드로 가르나초를 뽑은 적도 있었다.

호날두 역시 동료부터 챙겼다. 그의 발롱도르 투표 역사를 보면 대부분이 레알 마드리드 출신이었다.

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예외가 있는데, 메시가 바르셀로나 출신을 제외하고 뽑은 유일한 선수는 주드 벨링엄이었다. 호날두도 2010년 발롱도르 투표에서 바르셀로나 출신의 사비 에르난데스를 선택했다. 그만큼 두 선수의 재능을 인정한다는 이야기였다. 실제 벨링엄과 사비는 차원이 다른 플레이를 펼쳤다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com