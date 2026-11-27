Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드가 명실상부 K리그 최고 팬프렌들리 맛집으로 공인을 받았다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)이 K리그1 27~38라운드와 K리그2 23~34라운드의 마케팅 활동 및 경기장 잔디 관리 성과를 평가해 '팬 프렌들리 클럽상'과 '그린 스타디움상' 수상 구단을 선정했다.

'팬 프렌들리 클럽상'은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여하는 상으로, 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%, 팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 선정했다.

Advertisement

그 결과 K리그1 '팬 프렌들리 클럽상'은 울산이 차지했다. 울산(95.9점)은 '텐동경이 튀겨주는 텐텐동', 'BIG CROWN LIVE' 등 다채로운 스포테인먼트 행사 개최, 구단 데이터를 탐색할 수 있는 '울산 HD FC 아카이브' 개설, 구단 사회공헌 활동 '소원배달부 미타' 진행 등 경기장 안팎에서 다양한 팬 참여 프로그램을 선보이며 높은 평가를 받았다.

2위를 차지한 서울(88.6점)은 구단 우승 기념 'Road to 7 Stars' 팝업스토어, 'CHAMPIONS RUN' 행사 개최, 3위 전북(81.8점)은 건강한 축구 관람 문화 확립을 위한 '르르르 X 나이티' 캠페인 기획으로 좋은 평가를 받았다.

Advertisement

K리그2 '팬 프렌들리 클럽상'은 서울 이랜드(92.1점)가 차지했다. 서울 이랜드는 팬과 선수가 하나되는 'ONE TEAM, SEOUL' 승격 동행 캠페인 진행, 전 연령대에 걸친 지역 밀착 사회공헌 활동 진행, '서울 이랜드 시티 에디션' 등 선수와 팬을 잇는 다채로운 상품 출시로 팬들의 인기를 끌었다. 특히 서울 이랜드는 올해 1~3차 팬 프렌들리 클럽상을 모두 수상하는 쾌거를 이뤘다.

Advertisement

2위를 차지한 수원(91.3점)은 수원삼성블루윙즈 공식 앱 출시, 3위 화성(84.9점)은 '응원정거장', '어웨이 스탬프 투어' 등 다양한 마케팅 행사를 진행하며 팬들로부터 좋은 반응을 얻었다.

Advertisement

'그린 스타디움상'은 올해부터 기존 경기 감독관과 원정팀 선수단의 평가에 주심, 부심, 홈팀 선수단의 평가를 추가 반영해 수상 구장을 선정하고 있다.

K리그1은 서울의 홈구장인 서울월드컵경기장, K리그2는 천안의 홈구장인 천안종합운동장이 가장 높은 점수를 받았다. 두 경기장은 해당 기간 잔디 밀도와 뿌리 생육 상태를 지속적으로 관리하며 우수한 그라운드 컨디션을 유지했다. 서울월드컵경기장은 서울시설공단 서울월드컵경기장운영처 조경팀이, 천안종합운동장은 천안도시공사가 각각 잔디 관리를 담당했다.

Advertisement

K리그1에서는 인천축구전용경기장(인천)과 전주월드컵경기장(전북)이 각각 2위와 3위를 차지했다. K리그2에서는 목동종합운동장(서울 이랜드)과 수원월드컵경기장(수원)이 각각 2위와 3위에 올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com