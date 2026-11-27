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[스포츠조선 박찬준 기자]도대체 부족한게 뭘까.

잘생긴 외모에, 놀라운 실력까지 무엇 하나 빠질게 없는 주드 벨링엄이 특별한 인성까지 과시했다. 레알 마드리드는 25일(한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 PSV에인트호벤과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 5차전에서 5대1 대승을 거뒀다.

주인공은 벨링엄이었다. 레알 마드리드는 전반 이반 페리시치에게 페널티킥을 허용하며 전반을 0-1로 마쳤다. 후반 투입된 벨링엄이 분위기를 바꿨다. 벨링엄은 후반 15분 올해의 골로 손색이 없는 환상적인 발리슈팅으로 경기를 뒤집었다. 이후에도 벨링엄의 주도 속 PSV에인트호벤을 몰아붙인 레알 마드리드는 3골을 더 몰아치며 대승을 챙겼다.

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레알 마드리드는 리그 페이즈 5연승에 성공하며 승점 15점으로 단독 선두를 달렸다.

벨링엄에 찬사가 이어지는 가운데, 그는 경기장 밖에서도 빛났다. 믹스트존에서 BBC의 스페인 축구 담당 기자인 엘리자베스 콘웨이가 벨링엄에게 득점 상황에 관해 물은 뒤 추가 질문을 하려던 순간, 한 남성 기자가 끼어들었다. 그러자 벨링엄이 해당 기자를 향해 "죄송하지만, 이분이 질문 하나 더 남았습니다"라고 말한 뒤 콘웨이의 질문을 끝까지 듣고 답변했다.

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콘웨이는 이후 자신의 SNS에 이 순간을 공유하며 악수 이모티콘과 함께 다음과 같이 적었다. '내가 질문을 마칠때까지 기다려 준 주드!' 콘웨이는 BBC라디오와의 인터뷰에서 "믹스트존은 그야말로 아수라장이다. 팔꿈치와 마이크, 카메라가 뒤엉켜 있고 키가 큰 남성들이 머리 위로 팔을 뻗는다. 나는 그곳에서 일하는 극소수의 여성 기자이자 영어로 취재하는 몇 안 되는 기자 중 한 명"이라며 "벨링엄은 자신이 얼마나 예의 바르고 상대를 존중하는 사람인지 다시 한번 보여줬다. 무엇보다 나를 한 명의 기자로서 존중해줬다"고 찬사를 보냈다.

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이 모습을 본 팬들은 SNS를 통해 '정말 멋진 행동', '품격 있는 선수', '다른 선수에게 귀감이 되는 선수'라며 박수를 보냈다.

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벨링엄이 이런 행동으로 찬사를 보낸 것은 처음이 아니다. 그는 2026년 북중미월드컵 당시 휠체어를 탄 베네수엘라 기자의 질문을 받아줬다. 다른 선수들이 모두 지나친 가운데 벨링엄은 직접 몸을 숙여 진심으로 질문에 답했고, 당시 지진으로 고생하던 베네수엘라 국민을 위해 스페인어로 응원의 메시지까지 전한 바 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com