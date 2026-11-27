사진=히샬리송 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 토트넘 시절 동료였던 '골칫거리' 히샬리송이 끝내 토트넘을 떠날 채비에 나섰다.

영국의 이브닝스탠다드는 25일(이하 한국시각) '히샬리송은 토트넘에서의 힘든 생활을 끝내기 위해 사우디아라비아로 이적하는 것에 긍정적인 반응을 보였다'고 보도했다.

토트넘 1군에서 완전히 밀려났다. 히샬리송은 올여름 이적을 추진했지만 성사되지 않았고, 로베르토 데 제르비 감독의 25인 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수 명단에서 제외됐다. 출전을 위해 21세 이하(U-21) 팀 경기에 나서고 있는 처지다. EFL 트로피 체스넘 타운전에도 U-21 팀 소속으로 나섰다. 계약은 이번 시즌을 끝으로 만료된다. 토트넘으로서는 1월 이적시장이 이적료를 챙길 수 있는 마지막 기회다.

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사진=히샬리송 SNS 캡처

선수 측도 이적을 숨기지 않았다. 히샬리송의 에이전트 피델 카르발류 소아레스는 중동 매체 알 마이단과의 인터뷰에서 "알아흘리와의 협상 보도는 소문일 뿐이다. 하지만 히샬리송은 곧 사우디 리그에서 뛸 기회를 반길 것"이라고 했다. 소아레스는 또한 "히샬리송은 사우디행을 정말 원한다. 다만 지금까지 어떤 구단과도 접촉은 없었다"고 덧붙였다.

히샬리송은 최근 튀르키예 이적 가능성도 거론되기도 했다. 글로벌 축구 매체 골닷컴은 '트라브존스포르가 히샬리송을 영입 리스트 최상단에 올렸다'고 전했다. 토트넘은 시즌 초 2000만유로(약 300억원)를 원했지만, 이후 요구액을 1000만~1500만유로(약 150억~220억원) 선으로 낮췄다. 다만 트라브존스포르는 1000만유로 이상은 지불할 의사가 없는 것으로 알려졌다. 에이전트는 여름에 받은 트라브존스포르의 공식 제안을 토트넘이 거절한 뒤로 추가 접촉은 없었다고 밝히기도 했다. 브라질 또한 여전히 영입 관심이 있다. 지난여름 영입에 실패했던 브라질의 바스쿠 다 가마도 다시 히샬리송을 노리고 있다. 걸림돌은 연봉이다. 브라질 현지에서는 히샬리송이 세전 기준 연 1200만유로를 요구하고 있다는 보도가 나왔다.

사진=히샬리송 SNS 캡처

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지금으로서는 이적 외에는 선택지가 없다. 히샬리송은 손흥민과 함께 뛰던 시절과는 거리가 멀다. 2022년 여름 에버턴을 떠나 토트넘 유니폼을 입었다. 손흥민과 함께 공격진을 이끌며 EPL 103경기에서 27골을 기록했다. 지난 시즌에는 팀 내 공식전 최다 득점자였다. 하지만 데 제르비 감독 부임 이후 상황이 뒤바뀌었다. 거취를 두고 감독과 대립하며 순식간에 전력 외 자원으로 전락했다. 데 제르비 감독은 히샬리송의 기용을 고려조차 하지 않고 있다.

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결국 이적료를 조금이라도 챙기려면 1월에 판매가 시급한 토트넘이다. 사우디와 튀르키예, 브라질까지 행선지 후보가 쏟아지는 가운데, '말썽쟁이'로 전락한 히샬리송의 거취가 겨울 이적시장에서 큰 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com