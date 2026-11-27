24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기하는 이한범. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김가을 기자]국각대표 수비수 이한범(클럽 브뤼헤)의 상황이 좋지않다.

벨기에 언론 '부트발24'는 26일(이하 한국시각) '이반 레코 클럽 브뤼헤 감독이 거액을 들여 영입한 선수를 철저히 외면하고 있다. 조른 스필러스가 리버풀(잉글랜드)을 상대로 다시 한번 자신의 가치를 증명했다. 그는 수비진에서 강렬한 인상을 남겼다. 스필러스의 탄탄한 활약은 중앙 수비 자리를 둘러싼 경쟁을 더욱 치열하게 만들었다. 이는 특히 이한범에게는 좋지 않은 소식'이라고 보도했다.

클럽 브뤼헤는 26일 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 홈경기에서 0대3으로 완패했다. 클럽 브뤼헤는 3승2패(승점 9)를 기록하며 13위에 자리했다. 이한범은 이날 벤치에서 대기했지만, 기회를 잡지 못했다.

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이한범이 인터뷰를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

'부트발24'는 '이한범은 여름 이적 시장을 통해 미트윌란(덴마크)에서 약 700만 유로의 이적료를 기록하며 클럽 브뤼헤에 합류했다. 이는 클럽 브뤼헤가 이한범에 상당한 투자를 단행했음을 의미한다. 당초 이한범은 주전 경쟁에서 유리한 위치에 있는 듯했지만, 현재는 스필러스에게 자리를 내준 상태다. 스필러스는 자신에게 찾아온 기회를 놓치지 않고 레코 감독의 신임을 얻어냈다. 랑스(프랑스), 리버풀과 같은 팀을 상대로 치른 UCL 경기에서 선발 출전 기회까지 거머쥐었다. 통계가 이를 잘 보여준다. 이한범은 현재까지 리그에서 637분을 소화하는 데 그쳤다. 클럽 브뤼헤 입장에서 난처한 상황이다. 이한범은 핵심 수비 보강 자원으로 팀에 합류했지만, 현재는 후보 선수 역할에 만족해야 하는 처지다. 반면, 스필러스는 자신이 차지한 선발 자리를 결코 내줄 생각이 없음을 분명히 보여주고 있다'고 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전.이한범이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

이한범은 여름 이적 시장을 통해 클럽 브뤼헤의 유니폼을 입었다. 그는 코르트레이크와의 2026~2027시즌 리그 개막전에 선발 출격했다. 이한범은 이날 풀타임 뛰며 팀의 3대0 승리에 앞장섰다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이한범은 터치 146회, 패스 성공률 95%(122/128), 지상 볼(4/5)과 공중 볼(8/10) 경합 성공률 모두 80%를 기록했다. 경기 공식 최우수선수에 해당하는 MOM도 이한범의 몫이었다. 그렇게 이한범은 빠르게 적응하는 듯했다. 하지만 최근 벤치 대기 시간이 길어지고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com