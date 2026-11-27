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[스포츠조선 박찬준 기자]청주국제공항 입국장 옆에 충북청주프로축구단(대표이사 김현주)의 라커룸을 재현한 포토존이 들어섰다.

충북청주FC는 26일 오후 3시 공항 1층 입국장 옆 무대에서 토크쇼와 팬사인회를 열고 공항 이용객과 팬들을 만났다. 이날 행사에는 백성동, 이창훈, 허승찬이 참여했다. 세 선수는 토크쇼에서 2026시즌을 돌아보고 관람객의 질문에 답했다. 경품 퀴즈에 이어 진행된 팬사인회에서는 직접 사인을 건네며 팬들과 인사를 나눴다.

25일 문을 연 포토존은 충북청주FC 선수단 라커룸을 모티브로 조성됐다. 방문객은 선수단 유니폼이 걸린 라커를 배경으로 기념사진을 찍을 수 있다. 포토존과 SNS 인증 이벤트는 12월 17일까지 운영된다.

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백성동은 "경기장이 아닌 공항에서 팬들을 만나는 것이 색다르고 즐거웠다. 공항을 찾은 분들에게 구단을 알리고 직접 소통할 수 있어 뜻깊었다"며 "이번 행사로 더 많은 분들이 충북청주FC를 알아주셨으면 좋겠다"고 말했다.

충북청주FC는 지난 10월에도 청주국제공항 등 관계 기관과 함께 일본 오비히로 오타니고 선수단을 초청해 3박 4일간 스포츠·문화 교류를 진행했다. 같은 달 25일 용인FC와의 홈경기에서는 청주국제공항을 거점으로 하는 에어로케이와 브랜드 데이를 열어 탑승권 콘셉트의 기념품을 배부하고, 현직 객실승무원이 기내방송 형식으로 선수단을 소개했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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