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[스포츠조선 박찬준 기자]뜨거운 기세의 대전하나시티즌이 2위에 도전한다.

대전은 28일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드(파이널A 4라운드)에서 격돌한다. 대전은 승점 56점(15승11무10패)으로 3위에 올라있다.

전북 현대를 격파한 대전은 직전 강원FC전에서 또 뒷심을 발휘해 승리했다. 전반 23분 최병찬에게 실점했는데 전반 37분 디오고 골을 시작으로 흐름을 살리더니 후반 17분 루빅손, 후반 38분 마사 득점까지 더해 3대1 역전승을 기록했다. 디오고가 좋은 득점력을 이어갔고 마사가 부상 복귀하자마자 골을 터트리면서 대전 승리를 이끌었다.

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리그에서 10경기 무패행진을 달린 대전은 주중 아시아챔피언스리그 엘리트에서도 기세를 이어갔다. 24일 베이징 궈안과의 리그 스테이지 5차전에서 3대2로 승리했다. 전반 베이징을 압도하면서 엄원상, 주앙 빅토르, 마사 연속 득점으로 일찌감치 앞서갔다. 후반 베이징 역습을 버텨내면서 승리를 지켰다.

비셀 고베-가시와 레이솔에 연패를 당하면서 ACLE 동부지구 8위 밖으로 밀려났는데 베이징전에서 승리를 기록하면서 16강 희망을 품게 됐다.

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황선홍 감독은 베이징전 이후 "추운 날씨에도 팬들이 많이 성원해주신 덕분에 승리를 했다. 선수들이 열심히 해준 덕분에 승리를 했다. 더 완벽한 승리를 원했고 할 수도 있었는데 그런 부분은 아쉬움이 남는다. 그래도 좋은 경기를 했다"고 총평하면서 "하창래 등 오랜만에 나간 선수들이 잘해줬다. 서울과 다음 리그 경기에서 선수들 구성하는데 있어 문제는 없을 것 같다. 다행이라고 생각한다"라고 했다. 서울전 준비에 차질이 없다고 했다.

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서울 원정에서 분위기를 이어갈 생각이다. 서울을 잡는다면 2위 울산 HD를 더 압박할 수 있다. 최종전 상대가 울산인 만큼 서울전 승리는 필수적이다. 우승 팀 서울은 이날 K리그1 트로피 세리머니를 한다. 대전은 들러리가 되지 않겠다는 각오로 임할 예정이다.

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최근 서울과 전적은 팽팽하다. 직전 10경기에서 4승2무4패를 기록했다. 이전 4경기로 범위를 좁히면 2승 2패다. 서울이 ACL2 경기를 위해 인도네시아 원정을 다녀온 건 변수다. 대전 역시 빡빡한 일정을 이어가고 있지만, 믿을 것은 자신감이다. 후반기 최고의 상승세를 이어가고 있다. 서울 원정에서도 기세를 이어가겠다는 각오다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com