사진=이강인 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 패스를 받을 '괴물 골잡이'가 아틀레티코 마드리드에 합류할 수도 있다.

스페인의 아스는 27일(한국시각) '아틀레티코의 마테우 알레마니 단장은 구스타보 바렐라를 예의주시하고 있다'고 보도했다.

아스는 '아틀레티코와 바르셀로나를 비롯해 맨체스터 유나이티드, 아스널, 인터 밀란, AC밀란, 나폴리 등 여러 구단이 그의 행보를 주목하고 있다'고 전했다.

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바렐라는 올 시즌 유럽에서 가장 뜨거운 공격수 중 한 명이다. 2005년생 포르투갈 스트라이커인 바렐라는 이탈리아 세리에A AC몬차에서 리그 11경기 11골을 터뜨리며 득점 2위에 올랐다. 코파 이탈리아 1경기에서도 2골을 추가했다. 시즌 12경기 13골, 경기당 한 골이 넘는 압도적인 결정력을 선보이며 리그를 뒤흔들고 있다.

이적 가능성도 열려 있다. 몬차는 빅클럽들의 관심이 쏟아지는 바렐라를 붙잡을 가능성이 크지 않다. 빠르면 겨울 이적시장에서 새 팀을 찾을 수 있다. 아스는 '이탈리아에서는 유벤투스가 겨울 이적시장에 알렉산데르 쇠를로트 영입을 시도할 수 있다. 유벤투스는 오래전부터 그를 눈여겨봤다'고 전했다. 쇠를로트가 유벤투스로 떠난다면 아틀레티코도 최전방 보강이 필수다. 그 자리를 바렐라로 채우겠다는 계획이다.

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바렐라의 합류는 아틀레티코의 상황을 고려해도 절실하다. 아틀레티코는 올 시즌 라리가 13라운드까지 10승1무2패, 승점 31을 기록하며 선두 경쟁을 이어가고 있다. 13경기에서 10실점에 그칠 만큼 수비는 탄탄하다. 10번의 승리 가운데 7번이 무실점 승리였다. 다만 26골에 그친 득점력이 아쉽다. 1, 2위인 바르셀로나, 레알 마드리드와의 우승 경쟁에서 끝까지 살아남기 위해선 반드시 끌어올려야 할 부분이다.

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이강인에게도 반가운 소식이다. 이강인은 올여름 4000만유로(약 590억원)의 이적료로 파리 생제르맹을 떠나 아틀레티코 유니폼을 입었다. 같은 금액을 들여 데려온 크리스티안 로메로와 함께 아틀레티코의 여름 대형 영입으로 꼽혔다. 주로 오른쪽 공격수로 나서 날카로운 왼발 패스로 기회를 만들어왔다. 다만 마무리해줄 선수가 부족했다. 박스 안에서 확실하게 득점으로 연결해줄 바렐라가 합류한다면, 이강인의 패스가 공격포인트로 이어질 가능성도 그만큼 커질 수 있다.

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기록을 반등시키기 위해서도 좋은 파트너의 합류가 필요하다. 이강인은 라리가 13경기에 출전해 2골 1도움을 기록했다. 공격에서는 핵심이지만, 공격포인트 생산력이 아쉽다. 디에고 시메오네 감독의 신뢰를 받고 있는 상황에서 마무리에 영향을 미치는 기록 또한 중요할 수밖에 없다. 아틀레티코의 공격진 개편은 겨울 이적시장의 화두가 될 예정이다. '11경기 11골' 해결사가 합류한다면, 이강인의 '도움 폭발'도 그때부터 본격적으로 시작된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com