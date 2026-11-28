사진=이강인 SNS 캡처

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드의 공격수 알렉산데르 쇠를로트가 부상으로 쓰러졌다. 공격포인트 침묵에 빠진 이강인의 어깨가 더 무거워졌다.

아틀레티코 마드리드는 27일(이하 한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '쇠를로트가 오른쪽 다리 근육 부상으로 재활 훈련을 시작할 예정이다. 복귀 시점은 회복 경과에 따라 결정될 것'이라고 발표했다.

오랜만에 득점을 맛 본 쇠를로트의 기쁨이 오래가지 않았다. 아틀레티코는 26일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 비킹 FK와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 홈경기에서 2대0으로 이겼다. 선발 출전한 쇠를로트는 전반 19분 선제 결승골을 터뜨리며 승리의 주인공이 됐다. 하지만 후반 26분 로드리 멘도사와 교체돼 그라운드를 떠났다. 부상이 문제였다.

Advertisement

AFP연합뉴스

부상 원인도 공개됐다. 구단은 '쇠를로트는 비킹과의 경기 중 불편함을 느꼈다. 의료진 검사를 통해 오른쪽 다리 근육 부상이 확인됐다'고 전했다. 이어 '근육 긴장 증상에 골대와 강하게 부딪친 충격까지 겹쳐 교체가 불가피했다'고 덧붙였다.

시기가 좋지 않다. 아틀레티코는 라리가에서 10승1무2패, 승점 31로 3위에 올라 있다. 선두 FC바르셀로나와는 승점 5점, 2위 레알 마드리드와는 승점 2점 차다. 당장 엘체전 직후에 12월 3일에 바르셀로나 원정을 떠나야 한다. 시즌 첫 맞대결에서는 1대2 역전패를 당했던 아틀레티코로서는 선두 추격을 위해선 반드시 승리가 필요하다. 한 명의 이탈도 아쉬운 이유다.

AFP연합뉴스

Advertisement

이강인에게도 반갑지 않은 소식이다. 최전방에서 골을 책임지던 해결사가 빠지면, 2선에서 공격 흐름을 주도하는 이강인의 패스를 받을 자원이 줄어든다. 훌리안 알바레스와 함께 공격 부담이 늘어날 수밖에 없다. 오른쪽 측면에서 기회를 만들던 이강인이 직접 골문을 노려야 하는 상황까지 자주 나올 수 있다. 해결사 능력에 대한 부담이 커질 예정이다.

Advertisement

이강인의 최근 흐름을 고려하면 공격 부담을 극복해야 하는 상황이다. 공격포인트 생산력이 그리 긍정적이지 않다. 이강인은 올 시즌 아틀레티코가 치른 공식전 17경기 가운데 16경기에 출전해 2골 1도움을 기록했다. 출전 기회는 꾸준히 받았지만, 9월 17일 오사수나와의 라리가 경기에서 시즌 2호 골을 터뜨린 뒤로는 두 달 넘게 공격포인트가 없다. 올여름 4000만유로(약 590억원)의 이적료를 기록하며 합류한 만큼 기대치도 높았기에, 지금의 활약은 아쉬울 수밖에 없다. 쇠를로트의 이탈로 어깨가 더 무거워진 이강인의 활약이 향후 일정에서 더 중요한 이유다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com