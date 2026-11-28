사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 바이에른 뮌헨의 재계약 논의 우선순위에서 밀려났다. 거취를 둘러싼 불확실성이 해를 넘길 가능성이 커졌다.

바이에른 소식에 정통한 독일 빌트의 크리스티안 폴크 기자는 27일(이하 한국시각) 바이에른 인사이더를 통해 '김민재는 가을에 재계약 논의를 할 예정이었다. 이미 김민재와 대화가 있었어야 했다고 들었다'고 보도했다.

폴크는 '하지만 바이에른은 자말 무시알라 문제를 우선 처리한 뒤 김민재와의 대화로 넘어가려 한다. 새로운 일정을 잡아야 하는데, 올해 안에 가능할지는 모르겠다'고 전했다.

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김민재에게는 불리한 전망을 내놓았다. 폴크는 '릴전에서 타는 벤치에 앉았다. 하지만 우파메카노는 타와 함께 뛰는 것을 선호한다'고 짚었다. 이어 '김민재에게 제안이 들어온다면, 바이에른은 그를 떠나보낼 수 있다고 결정할 것으로 본다. 다만 나폴리 출신인 김민재는 현재 컨디션이 좋고, 미래를 결정할 시간도 있다'고 덧붙였다.

원인은 무시알라였다. 2030년까지 계약된 무시알라는 지난 8월 프리시즌 경기에서 두 차례 쓰러진 뒤 신경 기능 장애로 인한 결신 발작 진단을 받았다고 밝혔다. 이후 구단 수뇌부 사이에서 계약 조건을 다시 따져봐야 한다는 취지의 발언까지 나오며 논란이 커졌다. 결국 바이에른은 24일 얀-크리스티안 드레젠 CEO, 헤르베르트 하이너 회장, 막스 에베를 이사가 직접 무시알라 측 에이전트와 마주 앉았다.

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김민재에게는 반갑지 않은 소식이다. 불과 두 달 전만 해도 분위기는 달랐다. 지난 시즌 우파메카노와 타에게 밀려 매각 후보로까지 거론됐던 김민재는 새 시즌 초반 꾸준히 선발 기회를 잡으며 반전을 만들었다. 바이에른이 가을에 김민재와 미래를 논의할 계획이라는 소식이 전해졌다. 당시 폴크조차 '큰 놀라움'이라고 표현했다.

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하지만 팀 상황에 문제가 발새하며, 재계약에도 변수가 생기고 말았다. 김민재와 바이에른의 계약은 2028년 6월까지다. 내년 여름이면 계약을 1년 남기는 시점, 바이에른으로서도 재계약과 판매 사이에서 결단을 내려야 한다. 김민재는 이미 이적설이 꾸준했다. 독일의 풋볼트랜스퍼스는 '김민재의 겨울 이적 가능성이 거론된 적이 있으며, 튀르키예 명문 구단들과 유벤투스가 영입에 관심을 보이고 있다'고 밝힌 바 있다.

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무시알라 변수로 김민재의 재계약 테이블이 언제 차려질지 알 수 없는 상황에 놓였다. 결국 관건은 경기력이다. 남은 시즌 경기력으로 주전으로서 김민재가 자신의 가치를 다시 증명해야만, 바이에른에서의 미래에 힘을 실을 수 있을 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com