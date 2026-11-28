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[스포츠조선 이현석 기자]브루노 페르난데스가 이탈했다. 마우리시오 포체티노의 첫 승 도전도 또 위기다.

맨체스터 유나이티드는 27일(이하 한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '브루노 페르난데스는 주중 UEFA 챔피언스리그 스포르팅전에서 두 골을 모두 넣은 뒤 이번 훈련에 불참했다'고 공식 발표했다.

맨유는 '브루노는 몸 상태가 다소 좋지 않아 브렌트포드와의 경기를 앞두고 보호 조치를 받고 있다'며 '루크 쇼는 지난 경기에서 벤치에 앉은 후 완전한 몸 상태를 회복하는 중이다. 카를로스 발레바, 마누엘 우가르테, 마커스 래시포드, 벤자민 세스코는 부상으로 출전이 불가능하다'고 밝혔다.

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중요한 시점에 대형 공백이 발생할 위기다. 맨유는 29일 올드 트래퍼드에서 브렌트포드와 프리미어리그 경기를 치른다. 포체티노 감독의 맨유 부임 후 첫 홈경기, 결과가 중요할 수밖에 없다. 부임 이후 승리가 없는 포체티노 감독은 홈팬들 앞에서 첫 승을 신고하겠다는 계획이었지만, 팀의 핵심이자 주장인 페르난데스의 출전이 불투명해지며 고민이 커지게 됐다.

포체티노의 첫 승 도전이 험난한 맨유다. 마이클 캐릭의 후임으로 부임한 그는 지난 2경기에서 1무1패에 그쳤다. 앞서 26일 포르투갈 리스본에서 열린 스포르팅과의 UCL 리그 페이즈 경기에서도 2대2로 비겼다. 페르난데스가 페널티킥 동점골에 이어 역전골까지 터뜨리며 홀로 두 골을 책임졌다. 두 번째 골은 중거리 슈팅이 잔디 패인 곳에 맞고 튀어 골키퍼 키를 넘기는 행운의 골이었다. 하지만 골키퍼 센네 라멘스의 실수로 동점골을 허용했다. 전반 아마드 디알로의 득점은 공이 골라인을 넘기 전 주심이 반칙 휘슬을 불며 무산됐고, 막판 역전골은 파트리크 도르구의 상대 골키퍼 반칙으로 취소됐다. 포체티노 감독은 경기 뒤 심판 판정에 "너무 많은 손해를 봤다"며 아쉬움을 드러냈다.

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브루노의 공백은 확실히 뼈아프다. 지난 시즌보다는 영향력이 줄어든 이번 시즌이지만, 브루노는 여전히 팀의 핵심이다. 스포르팅전에서도 득점으로 이미 이를 증명했다. 이런 상황에서 브루노가 브렌트포드전에 출전하지 못한다면 포체티노 감독의 계획에도 차질이 생길 수밖에 없다. 브루노 외에도 발레바, 래시포드, 세스코 등이 빠졌기에 공격진과 중원의 무게감이 아쉬울 수 있다.

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첫 승 신고가 또 미뤄진다면 포체티노의 부담도 커질 예쩡이다. 포체티노는 "맨유를 있어야 할 자리로 되돌려놓겠다"며 자신감을 드러냈지만, 그간 맨유를 맡았던 감독들도 부임 직후 자신감이 충만했었다. 결국에는 승리라는 결과로 그 약속을 증명하지 못하면 자리가 위태로워지는 것도 순식간이다. 만약 페르난데스 경기에 나서지 못하더라도, 이길 수 있다는 것을 보여주는 것이 관건이다. 맨유 팬들의 의심을 지우고, 능력을 보여주기에는 좋은 기회, 브렌트포드전의 결과가 중요한 이유다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com