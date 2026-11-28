사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 바이에른 뮌헨 동료이자 독일 축구의 '레전드 골키퍼' 마누엘 노이어가 아내의 임신 기간 중 외도를 했다는 의혹에 휩싸였다.

영국의 데일리메일은 27일(이하 한국시각) '노이어와 별거 중인 아내 아니카가 SNS에 임신한 아내를 두고 바람을 피우는 남성을 비판하는 게시물을 공유했다'고 보도했다.

데일리메일에 따르면 아니카가 공유한 게시물에는 "임신한 여성을 배신하는 건 차원이 다른 악이다", "그건 실수가 아니라 선택이다. 이기적이고 무정한 선택"이라는 문구가 담겼다. 마지막은 "역겹다(DISGUSTING)"라는 단어로 끝났다. 노이어의 외도 사실을 지적하는 내용일 수밖에 없는 저격성 게시물이었다.

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앞서 노이어와 아니카의 결별에 대해 독일 언론의 엄청난 관심이 쏟아졌다. 과정부터 논란이었다. 노이어와 아니카는 2023년 혼인 신고를 했고, 2025년 성대한 결혼식을 올렸다. 지난 8월 말에는 둘째 아들이 태어났다. 문제는 이후였다. 독일의 빌트는 '노이어는 출산 며칠 뒤 아니카에게 더 이상 결혼 생활을 이어가고 싶지 않다는 뜻을 전했다'고 전했다. 노이어는 10월 가족이 살던 집을 떠난 것으로 알려졌다.

이 과정에서 새로운 여성이 노이어 곁에 등장했다. 브라질에서 한 여성과 함께 있는 모습이 포착됐다. 빌트에 따르면 해당 여성은 노이어와 함께 일했던 23세 물리치료사라고 알려졌다. 두 사람은 앞서 9월 이탈리아 시칠리아에서도 함께 휴가를 보낸 것으로 전해졌다. 아니카가 노이어를 직접 지목한 것은 아니고, 노이어의 외도를 입증할 증거도 아직 나오지 않았다. 노이어 역시 별거나 새로운 관계에 대해 공개적으로 입장을 밝히지 않았다. 다만 아니카의 SNS 게시물은 이런 상황에 대한 비판일 수 있다는 의심의 눈초리를 피하기는 어렵다. 독일의 관계 상담 전문가 루스 마르크바르트는 노이어가 '아내와 아이들을 버렸다'고 비난했다.

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바이에른 라커룸도 뒤숭숭할 수밖에 없다. 아니카가 공유한 게시물에는 김민재의 팀 동료인 요주아 키미히와 콘라트 라이머의 아내들이 '좋아요'를 눌렀다. 2020년 노이어와 갈라선 전 부인 니나도 마찬가지였다. 바이에른 레전드인 로타어 마테우스는 "라커룸에서 이야기할 일은 아니지만, 키미히나 라이머의 아내가 게시물에 공감할 수 있다는 건 이해한다"고 했다.

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한편 노이어는 현재 발목 부상으로 바이에른 선수단에서 이탈해 있다. 부상 문제로 인해 새해 이후에나 복귀할 것이라고 밝혔다. 크리스토프 프로인트 단장은 "노이어는 인생에서 힘든 시기를 보내고 있다. 특히 이번 부상이 그렇다"며 "다른 일들은 노이어의 사생활이다. 언급하고 싶지 않다"며 선을 그었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com