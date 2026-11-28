사진=베식타스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]오현규의 빅리그 이적 꿈에 변수가 생겼다. 러시아의 스파르타크 모스크바가 영입 경쟁에 뛰어들 것으로 보인다.

영국의 스코티시선은 27일(이하 한국시각) '베식타스는 오현규에게 무려 2500만파운드(약 430억원)라는 엄청난 이적료를 책정했다'고 보도했다.

스코티시선은 '스파르타크 모스크바가 영입 경쟁에 뛰어들 것으로 보인다. 오현규는 현재 스파르타크 모스크바의 주요 영입 목표다. 튀르키예 소식에 따르면 베식타스는 주전 공격수 매각을 고려하는 조건으로 러시아 구단에 3000만파운드(약 520억원)를 요구했다'고 덧붙였다. 튀르키예의 밀리예트도 앞서 '구단은 이적료로 3000만 파운드(약 520억원)를 요구하고 있으며, 그보다 낮은 금액은 고려하지 않을 것'이라고 보도한 바 있다.

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오현규와 베식타스의 계약은 2029년까지다. 베식타스로서는 서둘러 주전 공격수를 내줄 이유가 없다. 웬만한 구단은 엄두를 내기 어려운 금액을 내걸면서 사실상 '판매 불가'에 가까운 입장을 드러낸 셈이다. 계약 기간이 꽤 남았다는 점을 고려하면 베식타스의 요구 금액도 나름의 이유가 있다. 모스크바가 이를 받아들인다면 베식타스 역사에 남을 기록적인 이적료다. 스코티시선은 '매각이 성사된다면 베식타스 역사상 최고액 매각이 될 것'이라고 전했다.

모스크바가 영입 관심을 보인 이유는 단연 활약이다. 오현규는 2023년 1월 셀틱에 입단해 유럽 무대에 본격 적응했다. 문제는 감독 잔혹사였다. 셀틱 시절 브랜던 로저스이 부임한 후 자리를 잡지 못하며 팀을 떠나야 했다. 2024년 7월 400만파운드의 이적료로 벨기에 헹크로 이적하며 반전을 만들었다. 하지만 다시 또 감독 교체로 흐름을 이어가지 못했다. 지난 2월에는 1300만파운드(약 228억원)에 베식타스 유니폼을 입었다. 튀르키예 무대에서도 경쟁력을 증명했다. 지난 시즌 16경기에서 8골2도움, 올 시즌은 21경기에서 4골2도움을 기록 중이다. 백업으로 밀린 후에도 득점력을 유지하며 러시아 구단의 관심으로 이어졌다.

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다만 러시아 이적설은 오현규와 한국 대표팀에는 반갑지 않은 소식이다. 오현규는 그동안 손흥민의 전 소속팀 토트넘을 비롯해 헐시티, 풀럼 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들과도 연결됐다. 빅리그 진출로 한 단계 더 성장할 기회를 노릴 수 있는 시점이다. 하지만 3000만파운드라는 높은 벽에 러시아 이적설까지 더해지며, 빅리그행 가능성은 더 멀어질 위기다.

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최근 부진한 흐름을 반등시키는 것이 관건이다. 오현규는 27일 조지아 바투미에서 열린 하포엘 베르셰바와의 유로파리그 리그 페이즈 5차전에 선발 출전했다. 하지만 59분 동안 유효슈팅 없이 침묵한 뒤 두산 블라호비치와 교체됐다. 베식타스는 오현규가 빠진 뒤 두 골을 몰아치며 2대1로 이겼다. 겨울 이적시장 개장까지는 한 달여가 남았다. 남은 기간 압도적인 활약으로 몸값을 증명해야만, 빅리그 구단들의 관심을 다시 끌 수 있는 오현규다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com