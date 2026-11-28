사진=대한축구협회

사진=일본축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]'리틀 태극전사'가 한국 축구의 새 역사를 쓰며 조 1위로 토너먼트에 오른 반면, '아시아 최강'을 자부하던 일본은 탈락 위기 끝에 가까스로 32강 막차에 올라탔다.

일본은 27일(이하 한국시각) 도하에서 열린 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 온두라스와의 L조 최종전에서 7대0 대승을 거두며 1승2패, 조 3위로 조별리그를 마쳤다. 이번 대회는 48개국이 참가해 조 1, 2위가 32강에 직행하고, 조 3위 12개 팀 가운데 상위 8개 팀만 와일드카드로 합류한다.

전반 18분 사이토 카케루의 선제골, 전반 24분 나카시마 리쿠의 추가골로 앞서간 일본은 기타하라 마키가 전반 33분 페널티킥을 성공시키며 3-0을 만들었다. AFC U-17 아시안컵에서 '트리플 크라운'을 달성한 기타하라는 후반 8분과 16분 연속골을 터뜨리며 해트트릭을 완성했다. 일본은 이후 두 골을 더 보태 골득실을 +5까지 끌어올렸다.

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탈락 위기에서 탈출했다. 일본은 세르비아, 콜롬비아에 연달아 패하며 수세에 몰렸었지만, 마지막 승리로 조 3위를 차지내며 희망을 잡았다. I조 최종전에서 탄자니아가 아일랜드에 1대3으로 패하며 승점 1점에 그쳤고, 이후 3위 팀 중 상위 8팀 안에 들어가는 것을 확정하며 32강 티켓을 거머쥐었다.

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일본이 고전한 것과 달리 한국은 엄청난 기세로 일찍이 토너먼트 진출을 확정했다. 김현준 감독이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀은 25일 카타르 도하의 아스파이어존 필드4에서 열린 에콰도르와의 조별리그 B조 3차전에서 3대2로 이겼다. 우간다(3대0 승), 뉴칼레도니아(6대0 승)에 이어 에콰도르까지 잡은 한국은 B조 1위로 32강에 진출했다.

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기록이 쏟아졌다. 한국 축구가 FIFA 주관 대회 조별리그에서 3전 전승을 거둔 것은 남녀를 통틀어 이번이 처음이다. 조별리그 12득점은 2016년 리우올림픽과 함께 공동 최다 득점이다. 골득실 +10은 역대 최다 기록이다. 이 연령대에서 에콰도르를 상대로 거둔 첫 승리이기도 했다.

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출발부터 좋았다. 한국은 경기 시작 7분 만에 김지호의 크로스가 상대 수비수의 발을 맞고 들어가며 앞서갔다. 전반 22분에는 남이안이 강렬한 오른발 중거리 슈팅으로 추가골을 터뜨렸다. 후반 시작과 동시에 김지호의 슈팅이 굴절되며 3-0까지 달아났다. 에콰도르의 거센 추격에 두 골을 내줬지만, 끝까지 집중력을 잃지 않으며 1점 차 승리를 지켰다.

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같은 아시아 무대의 라이벌이지만, 조별리그에서 받아 든 성적표는 극명하게 엇갈렸다. 성인 대표팀에서 일본이 매번 경기력을 통해 미소를 지은 것과 달리, 리틀 태극전사와 리틀 사무라이 블루의 여정에서는 한국이 조금 더 우위를 점한 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com