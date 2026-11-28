사진=카스트로프 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프의 소속팀 묀헨글라트바흐가 좀처럼 부진에서 빠져 나오지 못하고 있다.

묀헨글라트바흐는 28일(한국시각) 독일 브레멘의 베저슈타디온에서 열린 브레멘과의 2026~2027시즌 분데스리가 11라운드 원정 경기에서 3대3으로 무승부를 거뒀다.

이번 무승부로 묀헨글라트바흐는 다시 리그 4경기(2무2패) 연속 승리에 실패하며 부진에 빠졌다. 리그 순위도 최하위인 18위, 올 시즌 단 1승(2무8패)을 거둔 묀헨글라트바흐는 현 시점에서 가장 유력한 강등 후보다.

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카스트로프는 이날 왼쪽 윙백으로 선발 출전했지만, 팀의 패배를 막지 못했다. 카스트로프는 지난 도르트문트전에서 시즌 첫 선발 경기를 소화한 바 있다. 카스트로프는 이날 경기 75분 가량을 소화하며, 패스 성공률 89%, 슈팅 3회, 클리어링 4회 등을 기록했다.

묀헨글라트바흐는 전반 27분 케빈 딕스의 페널티킥 득점으로 리드를 잡았으나, 전반 38분 에렝 딩치에게 실점하며 경기는 원점으로 돌아왔다. 이후 다시 격차를 벌린 쪽은 묀헨글라트바흐였다. 후반 1분과 후반 33분 프랑크 오노라가 멀티골을 터트리며 오랜만에 승리를 챙기는 듯 보였다. 하지만 막판 집중력이 발목을 잡았다. 브레멘은 후반 40분 딩치의 멀티골과 후반 추가시간 47분 니클라스 퓔크루크의 동점골이 터졌다. 결국 경기는 승부를 가리지 못하고 마무리됐다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

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묀헨글라트바흐가 이런 흐름을 계속해서 이어가서 최하위를 벗어나지 못한다면, 카스트로프에게도 악재다. 카스트로프는 지난 2025~2026시즌을 앞두고 묀헨글라트바흐 유니폼을 입으며 생애 첫 분데스리가에 입성했다. 독일 무대에서 경쟁력을 보여주며 기대를 높였다. 묀헨글라트바흐가 2부로 추락하게 된다면 카스트로프 또한 2부행을 피하기 어려울 수 있다. 한국인 빅리거가 또 한 명 사라지는 셈이다.

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이미 묀헨글라트바흐에 대한 우려가 독일 현지에서도 쏟아지고 있다. 독일의 BMG뉴스는 '묀헨글라트바흐는 스포츠적, 재정적 최악의 부진에 서 있다. 9라운드 이후 묀헨글라트바흐는 단 4점 획득에 그치며 리그 최하위어 머무르고 있다. 이 구단은 전형적인 강등 후보의 특징을 보여주고 있다. 감독 조기 교체, 전술 변경, 수많은 부상 선수, 기량 부족한 인력 등이 있다'고 강하게 지적했다.

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카스트로프를 비롯해 일부 부상 선수들이 복귀하며 반등에 대한 기대감이 컸던 묀헨글라트바흐이지만, 좀처럼 확실한 승리를 거두지 못하고 있다. 올 시즌 최하위에서 강등 위기에 몰린 묀헨글라트바흐로서는 카스트로프의 활약이 향후 더 중요해질 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com