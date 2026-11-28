사진=니코 파스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 후계자로 토트넘이 점찍었던 니코 파스가 '손흥민의 스승' 마우리시오 포체티노 감독의 맨체스터 유나이티드의 관심을 받고 있다.

영국의 디애슬레틱은 27일(이하 한국시각) '맨유는 브루노 페르난데스가 올드 트래퍼드를 떠날 경우를 대비해 영입 후보 명단에 니코 파스를 올려둔 것으로 알려졌다'고 보도했다.

디애슬레틱은 '소식통들은 맨유의 구단 프로젝트와 여전히 세계적인 매력을 지닌 구단이라는 점이 파스에게 긍정적으로 작용하고 있다고 전했다. 파스는 현재 레알 복귀를 선호하지 않고 있다. 레알이 핵심적인 역할을 보장한다면 입장이 바뀔 수 있지만, 아직 그런 역할을 제시하지 않았다'고 설명했다.

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토트넘이 놓친 재능이다. 토트넘은 2025년 여름 당시, 팀의 에이스였던 손흥민이 떠난 뒤 공백을 메우기 위해 사비뉴, 에베레치 에제 영입에 나섰지만 모두 실패했다. 이후 새롭게 떠오른 이름이 파스였다. 하지만 7000만유로(약 1000억원)의 제안은 단칼에 거절당했다. 당시 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노는 '파스는 레알 마드리드에서의 미래를 위해 코모에 머물고 싶어 한다'고 밝혔다.

재능을 고려하면 모든 빅클럽이 노리기에 충분한 선수다. 2016년부터 레알 유소년팀에서 성장한 파스는 2024년 여름 600만유로(약 90억원)의 이적료로 코모 유니폼을 입었다. 이적 후 잠재력이 폭발했다. 2024~2025시즌 세리에A '올해의 영플레이어'상을 받았다. 이번 시즌에는 6골-8도움을 터뜨리며 지난 시즌보다 빠른 공격포인트 페이스를 보여주고 있다. 지난 10월 유럽챔피언스리그(UCL)에서 맨유를 상대로 멀티골을 기록하기도 했다. 공격형 미드필더가 주 포지션이지만 윙어도 소화할 수 있는 다재다능함도 갖췄다.

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다만 영입에 변수가 많다. 가장 큰 문제는 레알의 바이백 조항이다. 코모와 레알은 지난 6월 계약 조건을 다시 협상했다. 코모가 레알에 6000만유로(약 877억원)를 지급하는 대신 바이백 금액은 8000만유로(약 1169억원)로 바뀌었다. 조항은 2027년에만 유효하도록 조정됐다. 맨유는 이런 난관을 넘어 파스 영입을 고려 중이다. 포체티노 감독과의 인연은 긍정적인 요소다. 파스와 포체티노 감독은 같은 에이전시를 통해 대리인을 두고 있다. 맨유로서는 영입 과정에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있는 연결 고리다.

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맨유로서는 향후 선수단 개편에 따라 더 간절해질 수 있는 자원이다. 핵심인 브루노는 최근 1년 연장 옵션이 발동됐다고 알려졌다. 그의 계약은 2027~2028시즌이 끝나면 만료된다. 그 전에 팀을 떠날 가능성도 있다. 향후 그를 대체하는 작업이 팀의 가장 큰 과제가 될 수 있다. 디애슬레틱은 '맨유가 파스의 최우선 선택지가 아닐 수 있고, 특히 챔피언스리그 진출 여부가 결정에 중요한 요소가 될 수 있다'고 짚었다. 맨유는 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 19위에 머물러 있으며 UCL 진출권과 크게 멀어졌다.

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파스의 활약이 계속된다면, 영입 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 결국 포체티노 감독이 맨유를 다시 높은 곳으로 끌어올려야만, 토트넘이 놓친 '손흥민 후계자'를 품을 가능성이 생길 수 있다. 맨유의 반등이 시급한 이유다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com