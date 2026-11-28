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[스포츠조선 이현석 기자]'리틀 태극전사'가 대회 역사상 처음으로 U-17 월드컵 무대에서 일본과 맞붙는다. 16강 티켓을 놓고 운명의 한-일전이 성사됐다.

국제축구연맹(FIFA)은 28일(이하 한국시각) 2026년 FIFA U-17 월드컵 조별리그 일정이 모두 끝난 뒤 32강 토너먼트 대진을 발표했다. 김현준 감독이 이끄는 한국 17세 이하(U-17) 축구대표팀의 32강 상대는 일본으로 결정됐다. 경기는 12월 1일 오후 10시 카타르 알라이얀의 아스파이어존 1구장에서 열린다.

U-17 월드컵 본선에서 한-일전이 성사된 것은 이번이 처음이다. 남자축구 FIFA 주관 대회 전체로 넓혀도 세 번째 맞대결이다. 첫 대결은 2003년 아랍에미리트(UAE) U-20 월드컵 16강전이었다. 당시 한국은 연장 끝에 1대2로 져 8강 티켓을 내줬다. 2019년 폴란드 U-20 월드컵 16강전에서는 1대0으로 이기며 16년 만에 설욕했다.

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이번 대회는 각 조 1위 12개 팀에 조별리그 전체 순위 1~12위, 2위 팀에 13~24위, 32강에 오른 3위 8개 팀에 25~32위를 부여한다. 이후 1위와 32위, 2위와 31위가 맞붙는 방식이다. 한국은 우간다(3대0 승), 뉴칼레도니아(6대0 승), 에콰도르(3대2 승)를 연파하며 12득점 2실점, 조별리그 전체 2위에 올랐다. 반면 일본은 콜롬비아에 1대2, 세르비아에 0대1로 연달아 패한 뒤 최종전에서 온두라스를 7대0으로 꺾고 가까스로 32강에 합류했다. 일본보다 성적이 나쁜 와일드카드 팀은 우즈베키스탄 하나뿐이었다.

조별리그의 기세는 한국이 앞서지만, 방심은 금물이다. 한국은 앞서 조별리그 세 경기에서 모두 3골 이상을 터뜨렸다. FIFA 주관 대회 조별리그 3전 전승은 남녀를 통틀어 한국 축구 최초다. U-17 대표팀 간 상대 전적도 11승6무6패로 한국이 앞선다. 하지만 일본은 지난 5월 사우디아라비아에서 열린 U-17 아시안컵 우승팀이다. 온두라스전에서 해트트릭을 터뜨린 에이스 기타하라 마키도 경계 대상이다.

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한국의 목표는 높은 곳을 향한다. 일본을 넘어 16강에 오르는 것은 물론, 역대 최고 성적인 8강(1987·2009·2019년)을 넘어서겠다는 각오다. 일본을 꺾으면 이집트-콜롬비아전 승자와 8강 진출을 다툰다. 김현준 감독은 조별리그를 마친 뒤 "일대일 수비 능력을 향상하고 볼 전진 상황에서 세밀한 플레이를 보완한다면 토너먼트에서도 좋은 결과가 있을 것"이라며 자신감을 드러냈다.

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일본이라는 첫 관문을 넘어야만 새 역사를 이어갈 수 있다. '리틀 태극전사'들이 그라운드를 수놓을 운명의 한-일전이 토너먼트 성적의 분수령이 될 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com