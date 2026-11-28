사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'국가대표 수비수' 이한범이 벤치 신세에서 벗어나지 못하고 있다. '유망주' 요르네 스필리어스에게 주전 자리를 내주며 우려 섞인 시선이 쏟아지고 있다.

벨기에의 부트발24는 26일(이하 한국시각) '스필리어스가 리버풀전에서 다시 한번 자신의 가치를 증명했다'고 보도했다.

부트발24는 '클럽 브뤼헤가 리버풀에 0대3으로 패한 가운데 스필리어스는 몇 안 되는 긍정적인 요소 중 하나였다. 특히 수비에서 강한 인상을 남겼다. 스필리어스의 뛰어난 활약으로 중앙 수비수 자리를 둘러싼 경쟁은 더욱 치열해졌다. 이는 특히 이한범에게 좋지 않은 소식이다'고 전했다.

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이한범은 그라운드를 밟지 못했다. 브뤼헤는 26일 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디온에서 열린 리버풀과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 0대3으로 졌다. 전반 13분 알렉산데르 이삭에게 선제골을 내준 뒤 후반 34분 플로리안 비르츠, 후반 37분 이삭에게 연속골을 허용했다. 이날 브뤼헤는 브랜던 메헬레와 스필리어스를 중앙 수비로 세웠다. 이한범은 교체 명단에 이름을 올렸지만, 끝내 출전하지 못했다.

차가운 현실이 수치로 드러난다. 부트발24는 '수치가 모든 것을 말해준다. 이한범은 리버풀전, PSV 에인트호번전, KV 메헬렌전에서 벤치에 머물렀다. 안더레흐트전에서도 고작 7분간 교체 출전하는 데 그쳤다. 현재까지 리그에서 기록한 출전 시간은 637분이다'고 설명했다. 현지 언론은 이한범을 대체한 스필리어스의 단단한 입지를 조명했다. 부트발24는 '클럽 브뤼헤 입장에서도 곤란한 상황이다. 이한범은 수비진의 중요한 전력 보강을 위해 영입됐지만 당분간 후보 역할에 만족해야 한다. 반면 스필리어스는 자신의 선발 자리를 쉽게 내주지 않을 것임을 분명히 보여줬다'고 평가했다.

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출발은 화려했다. 이한범은 지난여름 미트윌란을 떠나 벨기에 명문 브뤼헤 유니폼을 입었다. 브뤼헤가 조엘 오르도녜스의 후계자로 점찍고 900만유로(약 130억원)의 이적료를 투자한 선수였다. 곧바로 주전으로 자리 잡았다. 첫 경기부터 맹활약을 펼치자 팬들은 '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다.

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상황은 급변했다. 9~10월 A매치 이후 이한범에 대한 이반 레코 감독의 기용 방식에 변화가 생겼다. 구단 유스 출신인 2005년생 스필리어스가 찾아온 기회를 살리며 레코 감독의 신뢰를 얻었다. 인터밀란, 랑스, 리버풀을 상대로 연이어 선발 출전하며 입지를 굳혔다. 반면 이한범은 최근 공식전 6경기에서 단 7분을 뛰는 데 그쳤다. 부상 중이던 오르도녜스까지 복귀를 앞두고 있어 경쟁에는 적신호가 켜졌다.

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빅리그 진출 가능성에도 큰 걸림돌이 될 수 있다. 이한범은 당초 지난여름 이적시장에서도 빅리그의 관심이 있었다고 전해졌다. 덴마크의 팁스블라데트는 '첼시, 리버풀, 뉴캐슬, 브라이턴, 리즈가 그를 지켜보고 있다'고 전했었다. 브뤼헤 이적은 빅리그 도약의 발판이 될 수 있었다. 하지만 주전 자리에서 밀려나며, 빅리그의 관심을 기대하기 어려운 처지에 놓였다. 제한된 기회 속에서 확실한 인상을 남겨야만 레코 감독의 신뢰와 빅리그의 꿈을 함께 되찾을 수 있을 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com