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[상암=스포츠조선 이현석 기자]10년을 기다린 대관식, 승리로서 우승의 기쁨에 방점을 찍으려는 '챔피언' FC서울이 2위를 노리는 상승세의 대전하나시티즌을 상대한다.

서울과 대전은 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다.

서울에는 축제의 날이다. 서울은 지난 10월 24일 강원FC와의 정규라운드 최종전에서 1대1로 비기며 5경기를 남기고 조기 우승을 확정했다. 2016년 이후 10년 만이자, 통산 7번째 별이다. 부임 3년 차에 정상을 밟은 김기동 감독과 서울 선수단의 시선은 시즌 마지막 홈 승리로 향한다. 서울은 이날 경기 후 홈 팬들 앞에서 우승 트로피를 들어 올린다. 승리로 대관식을 완성하겠다는 각오다. 다만 최근 흐름은 서울의 편은 아니다. 직전 전북 원정에서 승리하며 4경기 무승 흐름을 겨우 탈출했다. 아시아챔피언스리그(ACL)2 경기까지 소화하는 빡빡한 상황 속에서 경기력 유지가 관건이다.

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대전도 들러리가 될 생각이 없다. 승점 56(15승11무10패)으로 3위에 자리한 대전은 최근 리그 10경기 무패의 상승세를 타고 있다. 최종전 상대가 2위 울산 HD인 만큼 서울 원정 승리가 반드시 필요하다. 2위를 차지한다면 두 시즌 연속 아시아 최고 무대로 직행할 수 있기에 의지가 강하다. 주중 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정을 소화했지만, 뜨거운 기세를 앞세워 체력적인 부담을 극복해야 한다.

올 시즌 맞대결에서는 서울이 2승1패로 앞선다. 4월 8라운드에서 0대1로 덜미를 잡혀 개막 무패 행진이 끊겼지만, 이후 5월 2대1, 8월 4대2 승리로 연달아 설욕했다.

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홈팀 서울은 4-4-2 포메이션으로 나선다. 최전방에 문선민과 조영욱, 중원은 정승원 손정범 바베츠 안데르손이 구성한다. 수비진은 최준 이한도 야잔 김진수가 자리한다. 골문은 구성윤이 지킨다.

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원정팀 대전은 4-2-3-1 포메이션으로 맞선다. 전방에 디오고, 2선은 정재희 서진수 루빅손이 지킨다. 3선은 김봉수 강윤성이 호흡을 맞춘다. 포백은 김문환 김민덕 조성권 박규현이 구성한다. 골키퍼 장갑은 이창근이 낀다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com