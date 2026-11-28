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[상암=스포츠조선 이현석 기자]우승 잔치에서도 물러섬은 없다. 이런 경기를 이겨야 한다는 것이 황선홍 대전 감독의 각오다.

대전은 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기를 앞두고 있다.

이날 경기 이후 서울의 우승 대관식이 열리지만, 대전도 들러리가 될 생각이 없다. 승점 56(15승11무10패)으로 3위에 자리한 대전은 최근 리그 10경기 무패의 상승세를 타고 있다. 최종전 상대가 2위 울산 HD인 만큼 서울 원정 승리가 반드시 필요하다. 2위를 차지한다면 두 시즌 연속 아시아 최고 무대로 직행할 수 있기에 의지가 강하다. 주중 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 일정을 소화했지만, 뜨거운 기세를 앞세워 체력적인 부담을 극복해야 한다. 올 시즌 맞대결에서는 대전이 1승2패로 밀린다. 4월 8라운드에서 1대0으로 잡았지만 이후 5월 2대1, 8월 4대2 승리로 연달아 설욕했다.

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공교롭게도 서울의 10년 전 우승을 책임진 감독이 황 감독이었다. 이번에는 상대 감독으로서 서울의 우승 대관식을 지켜봐야 하는 상황, 다만 물러섬은 없다. 황 감독은 경기 전 취재진과 만나 "미팅하면서 선수들한테 말했지만, 이제 서울, 울산, 전북 등을 만나면 이겨야 한다. 물러섬이 없어야 한다. 이런 경기를 언제 또 하겠나. 이걸 이겨내야 더 강해질 수 있다"고 했다.

대전은 ACLE 일정을 소화하며 빡빡한 경기 스케줄을 보내고 있다. 이날 경기 후에는 곧바로 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)를 상대하기 위해 원정을 떠나야 한다. 이명재 등도 발목 부상으로 빠진 상황, 로테이션도 피할 수 없다. 황 감독은 "조호르를 가야 한다. 여러 묘수를 짜내지만 정답은 없다. ACL을 나가면 이렇게 할 수밖에 없다. 서울도 지금 있는 자원에서 다 나온 것 같아서 좋은 승부가 될 것 같다"고 했다.

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황 감독은 서울전과 같은 부담감 있는 경기에서 거둔 성과가 대전의 성장에 직결될 것이라 평가했다. 그는 "오늘 같은 경기를 어떻게 하냐에 따라 팀의 퀄리티가 결정될 것이다. ACL에서 톱 레벨 팀과 하는 것, 좋은팀과 그리고 많은 관중 속에서 얼마나 잘해내느냐가 팀 발전에 중요 요소다. 잘했으면 한다. 당당하게 가진 것을 잘 표출했으면 한다"고 했다. 이어 "비중 있는 경기를 많이 해야 한다. 우린 이제 1부에서 4년, 상위권도 작년이 처음이다. 비중 있는 경기를 많이 하면서 계속 해봐야 한다. 빅4 안에는 들어갈 수 있다고 확신한다. 그 안에 있는 팀을 만날 때 어떻게 하느냐가 중요할 것 같다"고 덧붙였다.

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남은 일정에서 황 감독이 바라보는 목표는 세밀함이다. 공격진영에서 더 짜임새 있고, 차분하게 경기를 끌어가고자 한다. 그는 "전반기 이후에 우리가 뒤에서 공울 갖는 시간이 늘었다. 공격 진영에서 공을 가져가는 시간이 눌리려고 했다. 차분함이나, 세밀함도 늘었으면 한다. 이런 경기에서 실수가 나오면 상대에게 주도권을 내준다. 경기, 연습을 통해 극복해야 한다"고 했다.

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2025시즌 대전으로 준우승을 이끌며, 감독상 후보에 올랐던 황 감독은 올해는 후보에 오르지 못했다. 아쉬움보다는 팀의 목표에 더 정진하고자 하는 것이 황 감독의 계획이다. 그는 "아쉬움은 없다. 우승해야 감독상을 받는 것 아닌가. 작년에 들러리를 서 봤다"며 "동기부여는 팀을 발전시키는 것이 첫 번째다. K리그에서 톱 레벨의 팀으로 만드는 것이 내 최우선 목표다"고 했다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com