28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 준비하는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]김기동 FC서울 감독은 우승 대관식을 앞두고 경기에서 정신력을 통한 승리 의지를 다졌다.

서울은 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 대전하나시티즌과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기를 앞두고 있다.

서울에는 축제의 날이다. 서울은 지난 10월 24일 강원FC와의 정규라운드 최종전에서 1대1로 비기며 5경기를 남기고 조기 우승을 확정했다. 2016년 이후 10년 만이자, 통산 7번째 별이다. 부임 3년 차에 정상을 밟은 김기동 감독과 서울 선수단의 시선은 시즌 마지막 홈 승리로 향한다. 서울은 이날 경기 후 홈 팬들 앞에서 우승 트로피를 들어 올린다. 승리로 대관식을 완성하겠다는 각오다.

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다만 최근 흐름은 서울의 편은 아니다. 직전 전북 원정에서 승리하며 4경기 무승 흐름을 겨우 탈출했다. 아시아챔피언스리그(ACL)2 경기까지 소화하는 빡빡한 상황 속에서 경기력 유지가 관건이다. 올 시즌 맞대결에서는 서울이 2승1패로 앞선다. 4월 8라운드에서 0대1로 덜미를 잡혀 개막 무패 행진이 끊겼지만, 이후 5월 2대1, 8월 4대2 승리로 연달아 설욕했다.

서울의 부담은 일정이다. 서울은 페르시브 반둥과의 경기를 치른 후 불과 27일 귀국했다. 귀국 후 30시간이 겨우 넘은 시점이다. 김기동 감독은 "30시간 정도 된 것 같다. 그동안 이렇게 잡을 수 없지 않았을까. 선수들 부상이 문제다. 집중력이 떨어지고 피로하면 선수들이 부상에 취약하다. 왜 이렇게 일정이 잡혔는지 모르겠다"고 했다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 준비하는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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상대인 대전은 확연한 상승세다. 서울로서는 부담이 되는 상황, 김 감독은 정신적인 부분을 강조했다. 그는 "힘든 건 사실이다. 마지막 홈경기를 이기기 위해 선수들에게 힘들지만, 정신적인 부분을 요구했다"고 했다.

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서울은 K리그1 MVP(최우수선수) 후보로 주장인 김진수가 올랐다. 김 감독은 선정 이유에 대해 "구단하고 충분히 상의했다. 어떤 게 좋을지를 논의했다"며 "팀에서 많은 선수들이 후보로 올라가도 어색하지 않을 정도로 활약했다. 구성윤, 클리말라, 정승원 등 골고루 많은 선수들이 상을 받아도 어색하지 않은 것 같다. 다만 선수들을 하나로 묶고 희생한 김진수가 많은 역할을 한 것 같다. 작년에 어려운 시기도 극복할 수 있도록 도왔다. 그런 부분을 높게 쳐준 것 같다"고 했다. 감독상 후보에 오른 김 감독도 "10년 만에 서울이 우승했기에 그 부분을 크게 봐주지 않을까. 열심히 한 점도 좋게 봐주지 않을까 싶다"고 했다.

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서울로서는 우승을 이미 10월에 확정한 상황, 경기에 대한 동기부여가 떨어질 수밖에 없다. 김 감독은 우승 대관식이라는 의미가 선수들을 독려할 것이라고 봤다. 그는 "계속해서 느슨해졌던 것 같다. 본인들의 생각과 목표가 있을 것이다. 잘 잡으면서 오기는 했다. 오늘이 특별한 날이기에 좋게 마무리하고 싶은 생각들이 강할 것이기에 경기력으로 나오리라 믿는다"고 했다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com