28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 후반 FC서울 손정범이 추가골을 터트렸다. 동료들과 함께 기쁨을 나누는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 후반 FC서울 손정범이 추가골을 터트렸다. 조영욱과 함께 기쁨을 나누는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 전반 FC서울 손정범이 선취골을 성공시켰다. 동료들과 함께 기쁨을 나누고 있는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]FC서울이 손정범의 활약과 함께 우승 대관식을 앞두고 치른 시즌 마지막 홈경기에서 승리를 챙겼다.

서울은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기에서 4대1로 승리했다.

서울은 이날 승리로 올 시즌 리그 마지막 홈 경기를 승리로 장식했다. 이날 경기 후 우승 대관식이 예고됐던 서울이었다. 승리로서 우승의 기쁨에 방점을 찍을 수 있었다. 또한 올 시즌 마지막 리그 홈 경기를 승리로 장식하겠다는 의지가 강할 수밖에 없었다. 대전 또한 물러설 수는 없었다. 3위에 자리한 대전은 최근 리그 10경기 무패의 상승세를 타고 있었다. 최종전 상대가 2위 울산 HD인 만큼 서울 원정 승리가 반드시 필요했다. 2위를 차지한다면 두 시즌 연속 아시아 최고 무대로 직행할 수 있기에 의지가 강했다.

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경기를 앞두고 서울의 레전드들이 우승 대관식을 축하하기 위해 서울의 레전드들도 출동했다. 챔피언 트로피 거치 세리머니는 윤상철과 고요한이 진행했다. 승리의 울림, 대북 퍼포먼스를 책임진 시타자는 서울의 레전드 최용수 감독이었다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 대전 황선홍 감독의 축하를 받고 있는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

홈팀 서울은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 문선민과 조영욱, 중원은 정승원 손정범 바베츠 안데르손이 구성했다. 수비진은 최준 이한도 야잔 김진수가 자리했다. 골문은 구성윤이 지켰다.

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원정팀 대전은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 전방에 디오고, 2선은 정재희 서진수 루빅손이 지켰다. 3선은 김봉수 강윤성이 호흡을 맞췄다. 포백은 김문환 김민덕 조성권 박규현이 구성했다. 골키퍼 장갑은 이창근이 꼈다.

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28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 전반 FC서울 손정범이 선취골을 성공시켰다. 김기동 감독에게 큰절을 하고 있는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 전반 FC서울 조영욱이 골을 성공시켰다. 동료들과 함께 기쁨을 나누는 조영욱. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

대전이 초반 기회를 노렸다. 전반 1분 루빅손의 돌파에 디오고의 슈팅이 높게 떴다. 서울도 집요하게 공격 기회를 잡고자 했다. 전반 4분 정승원이 우측 돌파 이후 직접 마무리한 슈팅이 골대 옆으로 향했다. 대전은 전반 초반 부상 악재가 찾아왔다. 전반 15분 디오고가 부상으로 쓰러지며, 곧바로 주민규가 투입됐다.

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서울이 선제골과 함께 기선을 제압했다. 전반 25분 역습 상황에서 우측에서 시도한 바베츠의 크로스가 수비를 맞고 흐르자, 박스 안에서 손정범이 이를 슈팅으로 마무리했다. 공은 이창근을 뚫고 대전 골망을 흔들었다. 손정범은 득점 이후 김기동 감독에게 달려와 '큰절 세리머니'를 선보였다.

선제골 이후 서울은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 전반 38분 박스 안까지 전진한 야잔의 슈팅은 수비에 막혔다. 대전 골문을 두드리던 서울은 추가골로 달아났다. 전반 39분 박스 정면 혼전 상황 공을 잡은 조영욱은 수비 견제에도 불구하고 쓰러지지 않으며, 슈팅까지 연결했다. 공은 골문 구석에 꽂히며 서울이 격차를 벌렸다.

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대전도 추격에 나섰다. 전반 44분 좌측에서 전개된 속공, 루빅손이 수비를 앞에 두고 올린 크로스가 예리하게 문전으로 향했다. 다만 쇄도하는 공격수들 사이에서 슈팅으로 제대로 마무리되지 못했다. 전반 추가시간 48분 전개된 서진수의 속공은 야잔의 빠른 커버에 막혔다. 전반 추가시간 50분 문전에서 서진수의 헤더도 구성윤이 잡아냈다. 전반은 서울의 2-0 리드로 마무리됐다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 우승 기념 '별모양' 헤어스타일 선보이는 FC서울 문선민. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 대전 루빅손이 FC서울 수비를 제치며 돌파를 시도하고 있다. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

후반 초반 대전의 위협적인 공격을 서울이 막아냈다. 후반 3분 밥신이 올린 크로스를 주민규가 헤더로 연결했으나, 골대 위로 뜨고 말았다. 대전은 계속해서 공세를 이어갔다. 후반 12분 주민규가 박스 안에서 시도한 슛을 구성윤이 몸을 날려 막아 실점 위기를 차단했다.

대전이 한 골을 따라붙었다. 후반 18분 압박을 통해 공을 탈취한 대전은 수비 뒷공간으로 빠져든 루빅손에게 향한 서진수의 패스가 정확히 전달됐다. 루빅손은 구성윤을 앞에 두고 정확히 마무리하며, 득점을 터트렸다.

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대전이 기세를 올렸다. 후반 29분 역습 상황에서 순식간에 공을 몰고 전진한 엄원상, 수비가 자리 잡기 전, 루빅손에게 패스를 전달했다. 루빅손은 공을 잡고 침착하게 중거리 슛을 시도했으나, 공은 골대를 조금 벗어났다. 후반 35분 밥신의 패스를 주민규가 헤더로 전달했다. 이를 잡은 마사의 슈팅이 골대 옆으로 향했다.

서울이 쐐기를 박았다. 후반 37분 역습 상황에서 문선민, 조영욱으로 이어진 공, 조영욱은 침착하게 박스 깊숙한 곳에서 공을 중앙으로 뺏다. 박스 안으로 침투한 손정범이 마무리하며 골망을 흔들었다. 손정범은 데뷔 이후 첫 멀티골을 터트렸다. 서울은 후반 44분 야잔이 프리킥 상황에서 올라온 공을 발리 슛으로 마무리하며 골문을 갈랐다. 순식간에 2골을 터트리며 승기를 잡았다.

결국 경기는 서울의 4대1 승리로 마무리됐다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com