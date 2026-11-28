28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 준비하는 대전 황선홍 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]실수가 대전하나시티즌의 발목을 잡았다. 황선홍 대전 감독도 아쉬움을 표했다.

대전은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기에서 1대4로 패배했다.

3위에 자리한 대전은 최근 리그 10경기 무패의 상승세를 타고 있었다. 최종전 상대가 2위 울산 HD인 만큼 서울 원정 승리가 반드시 필요했다. 2위를 차지한다면 두 시즌 연속 아시아 최고 무대로 직행할 수 있기에 의지가 강했다. 하지만 서울전을 패하며, 울산의 경기를 지켜봐야 2위 도전을 이어갈 수 있게 됐다.

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황선홍 대전 감독은 경기 후 기자회견에서 "변명의 여지가 없는 완패다. 선수들은 최선을 다했다. 내가 부족함을 느낀 경기였다. 이런 상황을 맞이하지 않기 위해서는 내가 노력해야 한다. 팬들 앞에서 좋은 모습을 못 보여드려서 죄송한 마음이다. 잘 추스려서 시즌을 잘 마무리하도록 하겠다"고 했다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 공중볼 처리하는 FC서울 이한도. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

후반 막판 무너진 수비에 대해서는 미스에 아쉬움을 표했다. 황 감독은 "전반전에도 미스가 많았다. 축구가 잘 안 되는 상황이었다. 결과적으로 분위기나, 상황을 이겨내지 못했다. 아직은 우리가 부족하다는 것을 생각해야 했다. 큰 틀보다는 기본적인 부분에서 미흡했다. 상대의 분위기에 원활하게 하지 못했다. 미스가 많았던 경기였던 것 같다"고 했다.

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2위 도전까지 아직 희망이 남은 대전이다. 중요한 건 현재 2위인 울산의 37라운드 결과다. 울산이 승리하지 못한다면 최종 라운드까지 2위 자리를 노릴 수 있다. 황 감독은 "우리는 상대가 어떻게 되느냐에 따라 달라진다. ACLE도 그렇고 울산전도 그렇지만, 최선을 다해야 한다. 홈에서 하는 경기도 반드시 이겨야 한다. 모든 경기를 이길 수 있도록 잘 준비하겠다"고 했다.

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이날 종료 휘슬이 울린 직후 서울과 대전 선수단이 충돌하는 장면도 있었다. 두 팀 선수들 일부는 쉽게 흥분을 가라앉히지 못하기도 했다. 황 감독은 "서울의 우승은 축하할 일이다. 다만 K리그 안에서 존중이 있어야 한다. 존중의 문화가 없다면 축구든 인생이든 의미가 없다. 반성해야 할 부분이다"고 했다.

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상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com