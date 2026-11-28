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사진=LAFC 유튜브 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]벼랑 끝에 선 LAFC, 하비 타마리트 감독대행은 자신감을 드러냈다. 반면 손흥민의 '단짝' 드니 부앙가는 쓴소리를 뱉었다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 28일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 'LAFC는 시즌이 걸린 상황에서 세인트루이스 시티와의 서부 콘퍼런스 1라운드 3전2선승제 시리즈 2차전에서 흐름을 뒤집어야 한다'며 LAFC 감독, 선수단의 공식 기자회견 내용을 전했다.

벼랑 끝이다. LAFC는 1차전 원정에서 세인트루이스에 2대3으로 패했다. LAFC는 세르히 팔렌시아와 부앙가의 골로 두 차례 한 골 차까지 따라붙었지만, 끝내 동점골은 나오지 않았다. LAFC는 29일 오전 10시30분 홈구장 BMO 스타디움에서 2차전을 치른다. 승리해야만 12월 3일 세인트루이스 원정 3차전으로 승부를 끌고 갈 수 있다.

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타미리트는 자신감을 숨기지 않았다. 그는"이번 주는 아주 좋았다. 훈련을 정말 잘 했다. 선수들이 해낼 수 있다는 자신감을 갖고 있다고 느낀다. 그게 나에게도 큰 자신감을 준다"고 했다. 이어 "상대는 무기가 많은 아주 좋은 팀이다. 하지만 우리도 마찬가지다. 지난 경기는 훌륭하지 않았지만, 마지막 30분 동안 더 나은 경기를 펼치며 동점에 아주 가까웠다"고 덧붙였다.

전략도 분명했다. 타마리트 감독대행은 "당연히 첫 1분부터 승리를 위해 나서야 하지만, 조직력을 잃어서는 안 된다. 영리해야 한다. 15분 만에 끝나는 경기가 아니라는 것을 알아야 한다"고 강조했다. 홈 팬들의 힘도 믿었다. 그는 "우리 팬들 앞에서 뛰는 만큼 지난 경기와는 다를 것이다. 선수들 안에 불이 있다. 빨리 경기를 뛰고 싶어 한다"고 했다.

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반면 선수단 안에서는 쓴소리도 나왔다. 1차전 후반 40분 페널티킥 골로 조던 모리스와 함께 현역 MLS 선수 플레이오프 최다 득점(11골) 타이를 이룬 부앙가는 "재능과 퀄리티만으로는 충분하지 않다. 때로는 수비를 위해 열심히 뛰어야 한다. 한 골을 내주면 우리는 모든 것을 잊어버리려 한다"며 실점 이후 무너지는 팀의 문제를 꼬집었다.

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손흥민에게도 가볍게 들리지 않는 말이다. 특정 선수를 겨냥한 발언은 아니었지만, LAFC에서 가장 재능이 뛰어난 선수가 바로 손흥민이다. MLS 사무국도 부앙가와 손흥민을 리그에서 가장 위협적인 공격수 두 명으로 꼽으며 '공수 양면에서 더 날카로워져야 시즌을 이어갈 수 있다'고 지적했다. 손흥민은 올 시즌 7골-15도움을 기록했지만, 최근 공식전 7경기에서 공격포인트를 추가하지 못했다. 1차전에서도 양 팀 최다인 키패스 5회를 기록하고도 득점과 도움은 없었다. 결국 2차전에서 공격포인트와 적극적인 수비 가담으로 활약해야만, 탈락 위기에 빠진 LAFC의 시즌을 이어갈 수 있는 손흥민이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com