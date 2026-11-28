28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 우승 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 FC서울 선수들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 최용수 前감독과 인사를 나누고 있는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]10년 만에 상암벌로 돌아온 챔피언 트로피, 선수들과 팬들 모두 환호했다. FC서울의 역사를 채운 레전드들이 우승 대관식 현장을 함께 했다.

서울은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기에서 4대1로 승리했다. 서울은 이날 승리로 올 시즌 리그 마지막 홈 경기를 승리로 장식했다.

이날 경기는 결과 만큼이나, 경기 이후 진행되는 서울의 대관식에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다. 서울은 챔피언 승점 '3'을 지워내며 2016년 이후 10년 만에 우승컵을 거머쥐었다. 전신인 안양 LG 시절을 포함해 구단 통산 7번째 '별'이다.

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28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 축하가 열렸다. 샴페인 세리머리를 펼치고 있는 FC서울 선수들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 전반 FC서울 손정범이 선취골을 성공시켰다. 동료들과 함께 기쁨을 나누고 있는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

그간의 우승과는 달랐다. 10년 전 우승까지 서울은 내로라하는 스타 선수들을 앞세워 리그를 평정했다. 막강한 화력의 공격진, 국가 대표급 화려한 수비진으로 선수단을 꾸렸다. '리딩클럽', '올스타 멤버'라는 수식어가 가장 잘 어울리는 팀이었다. 추락은 한순간이었다. 서울은 지난 몇 년 동안 '롤러코스터'를 탔다. 과거의 명성은 찾아보기 어려웠다. 성적은 곤두박질 쳤고, 감독 교체도 반복해서 일어났다. '감독의 무덤'이란 불명예까지 얻었다.

김기동 감독을 선임하며 '원 팀'으로 새롭게 판을 짰다. 짧은 시간이 걸린 것은 아니었다. 김 감독 부임 3년 차에 서울은 다시 도약을 맞이했다. 1983년 창단 뒤 처음으로 개막 4연승을 달리는 등 매서운 힘을 발휘했다. '캡틴' 김진수부터 '막내' 손정범까지 하나로 똘똘 뭉친 서울 선수단은 외국인 선수들도 완벽하게 적응하며 최고의 경기력을 선보였다. 결국 우승을 차지하며 10년 만에 영광의 순간을 맞이했다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 최용수 前감독과 인사를 나누고 있는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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다시 찾아온 우승의 순간, 서울의 역사를 가득 채운 레전드들이 함께 했다. 챔피언 트로피 거치 세리머니는 윤상철과 고요한이 진행했다. 승리의 울림, 대북 퍼포먼스를 책임진 시타자는 서울의 레전드 최용수 감독이었다. 최 감독은 서울에서 선수, 코치, 감독으로 모두 우승을 경험했다. K리그 최초의 기록이다. 최 감독의 북소리와 함께 경기를 앞둔 상암벌의 본격적인 응원의 목소리가 울려 펴졌다. 경기 후 열린 대관식 현장에도 김 감독과 선수들, 서울의 레전드, 그리고 2만 7477명의 팬들의 축하와 함께 환호하며, 다시 상암벌에 찾아온 '서울의 봄'을 만끽했다.

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28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 우승 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 FC서울 선수들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

우승 주역들은 소개와 함께 차례로 그라운드에 모습을 드러냈다. 선수들은 저마다 준비한 이색 우승 공약을 이행하면서 팬들에게 웃음을 안겼다. 주장 김진수는 머리카락을 붉게 물들였고, 문선민은 머리에 별 모양을 새겼다. 정승원은 입단 영상 당시 입었던 곤룡포를 입은 채 등장했다. 서울의 최다 득점자 클리말라는 '브라질 레전드 공격수' 호나우두의 독특한 헤어스타일을 직접 따라하고 나타났다. 마지막으로 김기동 감독이 모습을 드러내자 관중석에서는 뜨거운 함성이 터져 나왔다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 축하가 열렸다. 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 FC서울 김진수. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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시상대에 오른 선수들이 트로피를 들어올리자, 추운 날씨마저 잊을 서울의 뜨거운 환호가 경기장을 가득 채웠다. 선수들은 트로피를 들고 서울 서포터즈가 자리한 북측 관중석 앞에 섰다. 콜리더에게 전달딘 트로피와 함께 팬들과 기쁨을 나눴다. 김기동 감독은 우승의 순간까지 응원을 아끼지 않은 팬들에게 감사의 말을 남겼다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com