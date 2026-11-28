28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 팬들에게 우승 소감을 말하고 있는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하는 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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[상암=스포츠조선 이현석 기자]김기동 FC서울 감독은 트로피를 들어올리며, 가장 먼저 안도의 한숨을 내쉬었다.

서울은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 대전과의 '하나은행 K리그1 2026' 37라운드 경기에서 4대1로 승리했다. 서울은 이날 승리로 올 시즌 리그 마지막 홈 경기를 승리로 장식했다.

경기 후 열린 대관식 현장에도 코치진과 선수들, 서울의 레전드, 그리고 2만 7477명의 팬들의 축하와 함께 환호하며, 다시 상암벌에 찾아온 '서울의 봄'을 만끽했다.

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김기동 감독에게도 남다른 순간이었다. 2024년 1월 3일. 서울의 제15대 사령탑으로 선임된 김 감독은 서울의 영광을 되찾을 것을 당시 약속했다. 이후 약 3년이 흐른 시점에 팬들 앞에서 약속을 지켰다. 김 감독의 지도자 커리어도 활짝 피었다. 그는 올해 2∼3월, 4월, 8월 등 세 차례나 '이달의 감독상'을 휩쓸었다. 개인 통산 7번째 수상으로 최강희 감독과 함께 역대 최다 수상 공동 2위(1위 남기일·8회)로 어깨를 나란히 했다. 여기에 지도자 커리어 첫 리그 우승으로 '정점'을 찍었다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 선수들의 헹가래 받고 있는 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 준비하는 FC서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

대관식 후 챔피언 티셔츠를 입고 기자회견에 참석한 김 감독은 "강원전에서 우리가 우승을 확정하는 경기였지만, 이기지 못해 아쉬웠다. 오늘도 걱정을 했다. ACL2 경기 후 새벽에 와서 어려움이 컸다. 대관식 하는 날 승리해서 팬들과 좋은 시간을 보내고 왔다. 걱정이 많았다. 경기 전에 인터뷰를 나가는 데도 멍했다. 선수들이 정신력을 버텨서 승리한 점을 칭찬하고 싶다"고 했다.

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주장 김진수의 역할을 시즌 내내 높이 샀던 김 감독이다. 현역 시절 주장이기도 했던 김 감독은 김진수의 리더십을 칭찬했다. 그는 "내 역할의 반은 주장인 (김)진수가 해줬다. 선수들을 하나로 뭉치고, 내가 생각한 방향으로 갈 수 있도록 자신을 희생하며 시즌을 보냈다. 같은 생각이 아닌 사람과 팀을 이끄는 것은 얼려운 일이다. 선수들을 이끌기 위해 노력했다. 리더로서 노력해준 부분을 감사하게 생각한다"고 했다.

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이어 "나랑 성향은 다른 것 같다. 나는 I고, 진수는 E다. 난 내성적이다. 나는 주장으로서 팀에 얘기해도 의미가 없었다. 선수들에게 행동으로 보여준다면 따를 것이고, 말을 많이 줄이고 이끌어야 한다고 말했다. 거기에 진수의 장점인 프렌들리한 태도가 더해지며 배가 됐다. 때로는 어려운 친구들에게 자신의 마음을 직접 전하기도 하며, 나보다 나은 형태의 리더십을 보여줬다"고 칭찬했다.

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 경기 종료 후 FC서울의 K리그1 우승 시상식이 열렸다. 우승트로피 들고 선수들과 함께 우승의 기쁨 만끽하는 김기동 감독, 허창수 구단주. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

28일 서울 상암 월드컵경기장에서 FC서울과 대전하나시티즌의 K리그1 경기가 열렸다. 전반 FC서울 손정범이 선취골을 성공시켰다. 김기동 감독에게 큰절을 하고 있는 손정범. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.28/

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트로피 들어올릴 때의 감정은 안도감이었다. 약속한 것들을 이뤄냈다는 마음에 한숨이 나왔다. 김 감독은"지난 우승 확정 후에도 덤덤하게 얘기했었다. 조금은 안도의 한숨이 나왔다. 어쨌든 구단과 약속한 부분을 지켜냈고 다행이라는 안도의 마음이 있었다. 오랜만에 우승 트로피를 들어올리니까, 아내도 그라운드까지 내려와서 좋은 시간을 보냈다. 새로운 책임감이 생겼다. 그것을 위해 더 노력해야 되지 않을까 싶다"고 했다.

이날 경기 멀티골로 활약한 손정범은 김 감독에게 큰절을 올리기도 했다. 올 시즌 김 감독 체제에서 가장 큰 성장을 보여준 손정범이다. 김 감독은 "그동안 대표팀 다녀와서 선발이 아닌 교체로 뛰었다. 이 경기를 위해서 배려를 했었다. 올해 많은 성장을 했다. 영플레이어상 후보에도 올라있다. 두 골을 넣고나서 영플레이어상에 방점을 찍은 것 같다고 했다. 1년에 만족하지 않고, 더 성장해야 하지 않을까 싶다"고 했다.

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허창수 구단주에게도 감사한 마음을 잊지 않았다. 김 감독은 "변함없이 FC서울을 위해서 전폭적인 지지를 해주셨다. 그렇기에 우리가 우승할 수 있었다고 본다. 격려금 많이 달라고 하고 싶었는데 참았다. 다음에 기회가 되면 말씀드리고 싶다"고 웃었다.

8번째 별을 노리기 위해선 재계약이 필요한 상황, 김 감독은 아직 이야기가 깊이 진전된 상태는 아니라고 했다. 그는 "생각보다 지금 길게 끌고 오고 있다고 나도 생각하고 있다. 두달 가까이 이야기가 나오며 여기까지 왔다. 심도 있는 부분까지는 아직 가지 않았다. 지금까지 해온 선수 구성 등 여러 이야기를 하고 있다. 조만간 결정이 되지 않을까. 나는 그렇게 보고 있다"고 밝혔다.

상암=이현석기자 digh1229@sportschosun.com